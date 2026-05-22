Šīs nedēļas nogale bagāta dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
22. maijā plkst. 12 pie Neretas kultūras centra, atzīmējot Sēlijas dienu, tiks svinīgi pacelts Sēlijas karogs. Pēc tam tikšanās kultūras centra zālē ar eksprezidentu Egilu Levitu.
22. maijā Pūrē (Rīgas–Ventspils šosejas malā) no plkst. 14 Pavasara tirgus.
Sestdien, 23. maijā, norisināsies starptautiskā akcija Muzeju nakts, kas kopš 2005. gada ik pavasari vieno muzejus visā Eiropā. Šī gada Muzeju nakts tēma Priekšmeta piedzīvojumi aicina ieraudzīt lietas kā stāstu un pieredžu glabātājas, sasaucoties ar Raiņa atziņu: “Arī lupats reiz bij goda kreklis,” kas atgādina, ka ikvienam priekšmetam ir savs stāsts un vērtība. Muzeju nakts ietvaros notiek dažādi pasākumi ar iespēju apmeklēt gan radošas darbnīcas, gan mākslas un mūzikas notikumus, gan tematiskas pastaigas un citus īpašus vakara piedāvājumus gandrīz ikvienā novadā.
23. maijā Daudzeses pagastā, Mazbānīša parkā, plkst. 14 Daudzeviešu dzīvesprieka kods. Koncerts, pikniks, satikšanās. Īpašais viesis – Viktors Lapčenoks.
23. maijā Alojā no plkst. 12 līdz 22 Virsdiriģentu svētki. Indriķim Zīlem – 185.
23. maijā no plkst. 9 Tomes pagasta svētki Kas kaitēja man dzīvot diža meža maliņā.
23. maijā no plkst. 9 līdz 15 Cēsu stādu festivāls. Stādi, krūmi, ziedi, gumi, dārzkopības tehnika, konsultācijas, stādu maiņas punkts, aktivitātes bērniem un īpašais viesis – Normunds Jakušonoks.
23. maijā Staiceles estrādē no plkst. 9 Staiceles vimba – 30.
23. maijā Daugavpilī pie cietokšņa apmeklētāju centra no plkst. 10 līdz 14 Krāmu tirgus.
23. maijā Jaunpilī, Dabas notikumu dārzā, no plkst. 11 līdz 18 norisināsies festivāls visai ģimenei No viena zieda zara.
23. maijā Engures pagasta saieta namā no plkst. 15 Vasaras sezonas atklāšanas notikumi.
23. maijā Jaunpilī plkst. 19 Jaunpils muzejam – 35.
23. maijā plkst. 15 Nīkrāces atpūtas centrā labdarības koncerts Par Ukrainu kopā.
23. maijā plkst. 20:30 Kuldīgā ekskursija pa vecpilsētu kopā ar Ingrīdu Poli. Tikšanās pie Kuldīgas novada muzeja.
23. maijā Rojas Zvejniecības muzejā no plkst. 14 līdz 19 Muzeju nakts pasākumi. Pulksten 16 izstādes Miķelis Lisments – vīrs ar plānu atklāšana.
23. maijā Talsos no plkst. 14 līdz 23:30 Mākslas dienas.
23. maijā Sabilē no plkst. 18 līdz pusnaktij Muzeju nakts ietvaros Gaismas nakts Sabilē.
23. maijā no plkst. 11 līdz 18 un 24. maijā no 11 līdz 15 Liepājā Līvas ciema svētki. Svētku norises vieta – Zvejnieku aleja un tai piegulošā Jūrmalas parka teritorija.
24. maijā Jaunmoku pils aicina uz vasaras sezonas atklāšanas svētkiem no plkst. 12.
