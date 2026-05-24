Vasarsvētki ir vieni no svarīgākajiem kristiešu svētkiem, kurus uzskata par baznīcas dzimšanas dienu.
Tie atzīmē brīdi, kad Svētais Gars nolaidās pār Jēzus mācekļiem 50 dienas pēc Viņa nāves un augšāmcelšanās.
Bībelē teikts, ka mācekļi dzirdēja stipru vēju un redzēja uguns mēles, kas simbolizēja Svētā Gara klātbūtni. Pēc tam viņi sāka runāt dažādās valodās, un cilvēki cits citu saprata. Tas simbolizē vienotību un spēku ticībā.
Latviešu tradīcijās Vasarsvētkos mājas rotā ar zaļumiem un bērzu zariem, svinot pavasara noslēgumu un vasaras sākumu. Vasarsvētku meijas pēc tam izmanto siena šķūnī, paliekot tās zem siena, lai tas nepelē.
- Vasarsvētku rītā agri no rīta jāiet uz upi mazgāties, kas tek pret rītiem, lai seja būtu tīra un nekad neaizgulētos.
- Gan zālēm, gan meijām, ja tās saglabāja un izžāvēja, piemita dziednieciskas īpašības.
- Peldēties un sēdēt uz kailas zemes senāk drīkstēja tikai pēc Vasarsvētkiem.
- Ja pērkons ir piedzīvots pirms Vasarsvētkiem, tad ir gaidāma ražīga vasara.
