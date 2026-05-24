“Lai jebkuras pankūkas izdotos, jāņem vērā, ka mīklas konsistence ir svarīgāka par receptes precīziem gramiem,” teic "Restorānu servisa skolas" konditore Valērija Čudova.
Sastāvdaļas
- 1 nogatavojies banāns (jo gatavāks, jo labāk)
- 2–3 ēdamkarotes miltu
- 1 ola
- sāls
- eļļa cepšanai
Sastāvdaļas
Bļodā banānu saspaida līdz viendabīgai masai. Piesit olu un samaisa. Pieber miltus, šķipsniņu sāls. Pannā uzkarsē nedaudz eļļas. Liek nelielas mīklas piciņas un cep pankūkas uz vidējas uguns no katras puses, līdz zeltaini brūnas.
Pēc izvēles mīklai var pievienot nedaudz kanēļa – tas izcels banāna garšu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV dārza darbu kalendāra vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un reizi nedēļā saņem LASI.LV atlasītus rakstus par dārza, dabas, recepšu tematiku.
Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem