22. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienās (25.–28.05.) stāda kartupeļus un sīpolus, arī kāpostus un citus augus, izmantojot iepriekš izaudzētos dēstus, piemēram, selerijas. Sēj bietes, burkānus, pētersīļus, rāceņus, kāļus.
- Ziedu dienā (29.05.) sēj vasaras puķes un nektāraugus. Stāda ziemcietes un vasaras puķes. Vāc ārstniecības augus. Liek balstus peonijām.
- Lapu dienās (30., 31.05.) stāda kāpostaugus, rabarberus, puravus, hostas, dekoratīvās stiebrzāles. Laista augus. Pļauj zāli.
Pārdomas
Ir jau labi teorētiski apspriest kukaiņu vietu vispārējā dārza ekoloģiskajā sistēmā. Taču ja spradži (Phyllotreta nomorum) nograuž redīsus vai tikko iestādītos kāpostus? Profilakses pasākumi šajā gadījumā būtu uzturēt augsni irdenu, mitru un tīru no krustziežu dzimtas nezālēm, apputināt apdraudētos augus ar pelniem vai sodas/miltu maisījumu, piesegt sējumus un stādījumus ar agrotīklu.
Vai atkal – tie paši redīsi ir izaloti un mudž no sīkiem kāpuriem, bet sūri un grūti audzētie agro kāpostu un puķkāpostu dēsti nīkuļo, kļūst violeti un beigu beigās nobeidzas, jo to saknēs ieperinājušies kāpuri. Vainīga agrā kāpostu muša (Delsa brasscae). Kaitniecei gadā var attīstīties 2 un pat 3 paaudzes, taču tai ir arī daudz dabīgo ienaidnieku, kas neļauj tai pārmērīgi savairoties. Tomēr katru gadu tā parādās un paņem savu daļu. Tā kā tās kāpuri ziemo augsnē, tad augsnes rušināšana jau būs viens no to ierobežošanas paņēmieniem. Augsnes regulāra pieraušana pie kāpostu saknēm arī pasargās augus no šī kaitēkļa. Vecmāmiņu paņēmiens bija kāpostu dēstu saknes pirms stādīšanas iemērkt putriņā, ko pagatavoja no māla un govs mēslu maisījuma. Ja sastāvdaļas pieejamas, to var lietot arī mūsdienās.
Maijs
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Nedēļas abonements
Fokusā – tas, kas interesē tieši tevi. Izvēlies savus autorus, tēmas vai sadaļas un lasi pēc saviem noteikumiem.
10 raksti tikai par 0,50 €
- Fiksēta cena par noteiktu rakstu skaitu
- Lasi, kad vēlies – bez termiņa stresa
- Iespēja jebkurā brīdī iegādāties papildu rakstus
Izvēlies brīvību lasīt to, kas tev patiešām svarīgs šeit.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu