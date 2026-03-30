14. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Augļu dienās (30., 31.03.) sēj, piķē un pārstāda paprikas, tomātu, baklažānu un citu augļu/dārzeņu dēstus. Sakopj ogulājus.
- Sakņu dienās (1., 2., 3.04.) apstrādā augsni, sakārto apkārtni. Ņemot vērā senos ticējumus, zaļajā ceturtdienā neko nevajag nest no meža, jo tad visu vasaru nākšot čūskas uz mājām. Sanāk, ka sūnas arī ne. Savukārt Lielajā piektdienā un Klusajā sestdienā sētais, pēc M. Tūnas novērojumiem, slikti dīgstot un augot.
- Ziedu dienās (4., 5.04.) sapoš ziemciešu stādījumus un papildina tos ar atraitnītēm un citām agrām ziedētājām.
Pārdomas
Klāt kristīgās Lieldienas. Šajā gadā tās ir agri, jo tā nu sanāk, ka šīs nedēļas nogalē ir pirmā svētdiena pilnmēness laikā pēc pirmās pavasara dienas. Tām par godu, cik nu tas iespējams šajā gadalaikā, gribas sapost apkārtni. Te atkal gribas atgriezties pie sūnām. Agrā pavasarī tās apkārtnei piešķir tādu tīkamu zaļumu, uz kura fona izcelties pavasara sīpolpuķēm, sniegpulksteņiem, krokusiem, erantēm un citām agrajām ziedētājām. Īstais laiks, kad vislabāk novērtēt sūnu daudzveidību un arī krāšņumu. Tās ir gan uz augsnes, gan uz akmeņiem, gan uz kokiem. Lieldienās par tām noteikti ir vērts priecāties un izmantot tās kā dekoru, papildinot šo svētku simbolu, olu un zaķu kompozīcijas. Ir taču labi zināms, cik trauslas ir olas, un uz cietas virsmas tās var saplīst. Mīksta sūnu ligzdiņa tās pasargās. Lieldienu zaķis to noteikti arī zina un labprāt atstās olas sūnu ligzdiņā. To viņam būs samācījuši putni. Papētot nokritušu ligzdu, tajā noteikti redzams, ka pie citiem materiāliem ir piekombinētas arī sūnas. No tām taču var izveidot veselas gleznas un miniatūras ainavas. Arī krāsojot olas, ar sūnu palīdzību var izveidot uz čaumalām smalkus rakstus.
Marts/Aprīlis
