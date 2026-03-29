Lai notīrītu kapu pieminekļus, nav jāpērk speciāli tam paredzēti tīrīšanas līdzekļi vai piederumi. Konsultē SIA "Dabīgais akmens" valdes priekšsēdētājs Guntis Čačs.  

Latvijā ražots, mājās pieejamais

Pulēta (spīdīga) akmens pieminekļu un gravējuma tīrīšanai noderēs zīmola Seal abrazīvā tīrīšanas pasta Skaidra vai Spodra, ko uz virsmas uzklāj ar trauku mazgāšanas sūkli. Pieredze rāda, ka Skaidra ir nedaudz efektīvāka. Abrazīvā pasta nebojā pulētās virsmas. Lai nesaskrāpētu virsmu, nelieto metāla tīrīšanas piederumus. Atlikumu noskalo ar ūdeni vai noslauka ar samitrinātu tīru sūkli.

Skaldītā akmens, piemēram, laukakmens, pieminekļu mehāniskā tīrīšana ir sarežģītāka. Skaldītās daļas tīra ar abrazīvu pastu un metāla piederumiem, bet pulētās ar sūkli. Profesionāli šādus pieminekļus iespēju robežās mazgā ar augstspiediena mazgātāju.
 

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

Izdevīgākais veids kā iepazīties ar Lasi.lv satura piedāvājumu abonentiem. Maksā tikai par to ko lasi. 50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Ērti norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē