“Ja īpašumam pirkuma vai mantojuma rezultātā mainās īpašnieks un jaunais īpašnieks slēdz medību tiesību nomas līgumu ar citu medību tiesību lietotāju, nekā bijis iepriekš, vai vispirms jaunajam īpašniekam jālūdz konkrētās platības izslēgt no iepriekšējā kluba medību iecirkņa, vai arī tas notiek automātiski, reģistrējot jauno līgumu? Ja nē, vai sanāk, ka jaunajam īpašniekam jālūdz VMD atļauja rīkoties ar savu īpašumu un tam piekritīgajām tiesībām?” žurnālam "Medības" vaicā kāds no lasītājiem.

Sīkāk aprakstot konkrēto situāciju, lasītājs skaidro, ka iegādājies meža īpašumu un nolēmis ar vienu no tās puses medību klubiem noslēgt medību tiesību nomas līgumu. Taču mednieki pēc kāda laika informējuši, ka līguma reģistrācija VMD atteikta, jo esot spēkā līgums ar citu medību tiesību lietotāju. Īpašnieks bijis neizpratnē, jo īpašums iegādāts nesen un ne ar vienu viņš līgumu nav slēdzis.

Īpašnieks vērsies attiecīgajā virsmežniecībā un uzzinājis, ka patiešām viņa iegādātais īpašums ir reģistrēts citā medību iecirknī, balstoties uz medību tiesību nodošanas līgumu, ko noslēdzis iepriekšējais īpašnieks. Minētais medību līgums zemesgrāmatā nav ierakstīts.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Birka - POPULĀRĀKAIS - Lasi.lv produkts AKTUĀLI
Dārzs Daba 2026

Dārzs Daba SEZONA

Pieeja visam portāla Lasi.lv e–žurnāla DĀRZS DABA  saturam ar samazinātu reklāmas apjomu uz 7 mēnešiem. 

Tikai 7 € / par 7 mēnešiem
Abonē