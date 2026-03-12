Vilku izplatības karte, ko ikviens var aplūkot lietotnē Mednis, liecina, ka vilki salīdzinoši vienmērīgi ir izplatīti visā Latvijas teritorijā. Uzbrukumu skaits mājlopiem un medību suņiem liek aizdomāties, ka vai nu ir izjaukts kāds līdzsvara mehānisms plēsēja barības ķēdē, vai vilku skaits pārsniedzis kādu būtisku robežvērtību, par kuras esamību atsevišķi vilku aizstāvji izvēlas klusēt.

Viņiem nav izdevīgi, ka par šīs robežvērtības sasniegšanu uzzinātu tie, kuriem vilki nodara reālu postu. Vai vilkus reāli kāds skaita? Cik vilkiem pietiek vietas Latvijā? Vai ir kāds zinātnisks pētījums, kas raksturo vides ietilpību vilkiem? Ar kādām sekām jārēķinās, ja vilks tiek nomedīts nelikumīgi, un vai mednieks ar šaujamieroci drīkst aizstāvēt savu suni, ja tam medību laikā uzbrūk vilks?

Vilkus skaita VMD darbinieki

Diskusijās sociālajos tīklos bieži vien izskan viedoklis, ka Latvijā Valsts meža dienesta (VMD) darbinieki lielo plēsēju uzskaiti neveic. Izrādās, ir tieši pretēji. VMD amatpersonas ir tās, kuras reāli noteiktā laikā dodas mežā, lai skaitītu pēdas un citas vilka klātbūtnes pazīmes. Vai tiešām tā ir, lūdzām skaidrot VMD amatpersonām.

