Aļņu sezona ir noslēgusies, taču ļoti iespējams, ka daļa mednieku, gatavojoties izmantot jau zināmās receptes vai cerot uz jaunu iedvesmu, ir saglabājuši par delikatesi uzskatāmo šī lielā pārnadža ķermeņa daļu. Runa ir par aļņa purnu jeb tā dēvēto lūpu.
Tā ir ļoti garda, ja pagatavo pareizi, taču nav vienas universālas receptes. Gluži otrādi, ir daudz dažādu paņēmienu, kā aļņa lūpu sagatavot. Ir nepieciešams neliels sagatavošanās darbs, taču visas pūles ir tā vērtas. Šoreiz gatavosim krējumā sautētu jauna aļņa lūpu.
Samtainais purns ir apveltīts ar garām vibrisēm jeb gariem, ūsām līdzīgiem matiņiem uz purna un galvas, kas palīdz dzīvniekam izpētīt apkārtni, sajust smaržas un vibrācijas. To klāj bieza vilna. Lai šo daļu izmantotu kulinārijā, tiek pielietoti dažādi sagatavošanas paņēmieni.
Daudzi izvēlas apdedzināšanu, taču man personīgi tas nepatīk. Es pirms pagatavošanas lūpu īsi apvāru un noņemu ādas virsslāni ar vilnu. Iespējams, tādā veidā tiek zaudēta neliela daļa masas, taču rezultāts mani pilnībā apmierina un palīdz izvairīties no jebkādām piegaršām.
Šoreiz man ir jauna dzīvnieka lūpa. Tā nav liela un ir gana mīksta, tādēļ apvārīšanas laikā tā jau daļēji pagatavojas un turpmākais process neprasa daudz laika.
Sastāvdaļas
- viena aļņa lūpa, izvārīta un sagriezta mazos gabaliņos
- viens neliels burkāns
- 150 g saldā krējuma
- 100 g puravu
- nedaudz pētersīļu
- 5–6 ķiploka daiviņas
- sāls, melnie pipari un citas garšvielas pēc izvēles
Pagatavošana
No vilnas attīrīto un apvārīto aļņa lūpu sagriežam kubiņos un apcepam sviestā. Noliekam malā. Uz tās pašas pannas jaunā sviesta porcijā apcepam visus dārzeņus. Pēc vēlēšanās var pievienot arī sīpolus, papriku vai citus dārzeņus. Cepšanas beigās pievienoju nedaudz sausā vīna.
Vienu brīdi apsvēru domu pievienot sēnes, taču pēc struktūras tās pārāk līdzinās aļņa lūpai, un ēdiena tekstūra nebūtu tik pievilcīga.
Apcepto aļņa lūpu liekam katliņā, pievienojam dārzeņus, saldo krējumu, sāli un garšvielas. Var izmantot buljona kubiņu vai pašgatavotu koncentrētu buljonu. Sautējam apmēram divdesmit minūtes, līdz daļa šķidruma iztvaiko un mērce iegūst vēlamo konsistenci.
