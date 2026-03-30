Tests sākās brīdī, kad no supersuns.lv saņēmu Garmin Alpha LTE siksnu ar iespēju divas nedēļas to izmēģināt praksē. Beidzās tas viss ātrāk, nekā plānots. Ne jau tāpēc, ka siksna nestrādātu. Beidzās tāpēc, ka pazaudēju mazu melnu puļķīti, kas nepieciešams siksnas uzlādei. Un, manuprāt, tas ir lielākais mīnuss. Tāds pats kā citām Garmin siksnām. Tas mazais knibulītis var vienkārši izgaist bez pēdām. Visticamāk, uzlādējot siksnu, to nenoņēmu no siksnas un tas kaut kur nokrita. Kad attapos, tā vairs nebija. Braucot uz medībām, mednieks Viesturs Arklons mani mierināja, sakot, ka arī viņam tā gadījies. Tātad problēma nav unikāla.
Garmin Alpha LTE pēc būtības nav klasiskā Garmin VHF medību siksna. Tā strādā caur mobilo tīklu, izmantojot LTE savienojumu. Pozicionēšanai tiek izmantoti GPS un Galileo satelīti, bet atrašanās vietas dati tiek nosūtīti uz Garmin serveri un tālāk uz telefonu, kur tos var redzēt Alpha lietotnē. Tas nozīmē, ka attālums pats par sevi vairs nav ierobežojums. Ja ir mobilais pārklājums, suni var redzēt jebkurā distancē. Šajā ziņā sistēma ir ļoti līdzīga igauņu Huntloc platformai, bet ar izņēmumiem, un pēc būtības ļoti līdzīga arī zviedru Tracker risinājumam, kas tāpat balstās uz mobilo datu pārraidi, nevis tikai radio sakariem.
Atšķirībā no, piemēram, Garmin TT25 siksnas, kas izmanto VHF radiosignālu un darbojas kopā ar atsevišķu rokas ierīci, Alpha LTE orientēta uz darbu ar viedtālruni. Tas nozīmē mazāk atsevišķu ierīču, bet pilnīgu atkarību no mobilā tīkla un abonēšanas pakalpojuma.