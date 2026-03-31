Vai medību ieroču jomā ir iespējams radīt ko tādu, kas liek aizdomāties, vai tiešām vienmēr jāizvēlas klasisks risinājums? Izrādās – var! Izstādē "Jagd und Hund 2026" Vācijas pilsētā Dortmundē kompānijas "Walther" stendā patiešām bija kas neparasts – medību karabīne Walther RS3.
Kopā ar klusinātāju ieroča garums ir vien 104 centimetri, savukārt stobra garums – 58 centimetri. Kompānijas inženieri ir būtiski atkāpušies no klasiskās karabīnes konstrukcijas un radījuši medību ieroci, kas dizaina jomā lauž līdz šim ierastos stereotipus par to, kā uzbūvēts medību ierocis.
Klusinātājs jau sākotnēji paredzēts konstrukcijā
Kā pastāstīja uzņēmuma pārstāvji, klusinātājs jau sākotnēji bija paredzēts ieroča konstrukcijā. Galu galā klusinātājs ne tikai pasargā mednieka dzirdi, bet arī būtiski samazina traucējumus medību suņiem, blakus esošajiem medniekiem. Arī pats šāviens kļūst daudz komfortablāks. Mazinās ne tikai šāviena troksnis, bet arī atsitiens. Šāvējs vairs nebaidās no šāviena arī ar jaudīgāku kalibru un ar ieroci rīkojas daudz pārliecinošāk.
Walther inženieri nolēma integrēt klusinātāju pamata konstrukcijā un tajā pašā laikā saglabāt optimālu stobra garumu, līdzsvaru un ergonomiku. Tradicionālās aizslēga karabīnes to nespēj, arī tad, ja tajās jau ir taisnais aizslēgs, kas atvieglo ieroča pārlādēšanu. Stobra galā uzskrūvējot klusinātāju, ieroča izsvarojums mainās. Jo lielāks un garāks klusinātājs, jo ierocis kļūst smagnējāks, turklāt ar tieksmi svērties uz priekšu. Un tas nav ērti.