Marta otrajā pusē, kad pats aktīvākais medību periods sāk pierimt, ir īstais laiks, kad atskatīties uz aizvadīto sezonu un gatavoties nākamajai. Daudzi jau drīz riktēsies uz mežu baudīt pavasari pie bebru dambja. Cerams, ka tas šogad nāks laicīgi. Bet, lai nu kā tur būtu, pavasarī var pārskatīt arī savu aprīkojumu, saprast, kā pietrūkst un ko vajadzētu atjaunot. Šoreiz lūkojam, ko jaunu medniekiem ir sagādājis veikals "Huberts".
Ergonomiska laide Browning karabīnei – derēs arī kreilim
Esam jau vairākkārt runājuši par ieroča pielāgošanu šāvējam, tomēr, pavērojot no malas daudzu mednieku kolektīvu treniņus šautuvē, ir skaidri redzams, ka šī tēma nenoveco. Ir redzēts, ka daži velk cimdus, ne tādēļ, ka plaukstas salst vai svīst, bet gan tādēļ, ka atsitiena brīdī ierocis sāpīgi sit pa pirkstiem. Citi vēl pirms sprūda mēlītes nospiediena ver ciet acis vai jau instinktīvi raujas nost no laides. Daudzos šādos gadījumos problēma slēpjas ķermenim nepielāgotā ierocī. Protams, tas nenozīmē, ka plinte jāmet krūmos uzreiz un obligāti jāmeklē jauna – veikalu plauktos var atrast laides pagarinājumus, muguriņas paaugstinājumus un citas palīgierīces, kas bieži vien problēmu atrisinās pilnīgi vai vismaz daļēji. Tomēr ideālā gadījumā par iespēju vajadzības gadījumā pieregulēt ieroča laidi būtu jādomā jau ieroča izvēles brīdī. Šajā ziņā veikali Huberts piedāvā pircējam elastīgu sistēmu, kas attiecas uz divām Browning ieroču sērijām – Bar 4X un Maral 4X. Kā tas izpaužas? Tātad pircējam tiek dota iespēja pašam nokomplektēt savu ieroci. Proti, no esošā piedāvājuma var izvēlēties laides materiālu, formu, iespēju regulēt muguras augstumu, atvērtos tēmēkļus, pēdas amortizatora biezumu. Beigu beigās ieroča cena tiek aprēķināta kā izvēlēto sastāvdaļu summa.