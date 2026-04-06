Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.

Ko un kad drīkst medīt

NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
Mežacūkas – visu gadu
Lapsas – visu gadu
Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI 
Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu

Pasākumi

KadKasKurPapildu informācija
10.–12. aprīlisIzstāde Outdoor Riga 2026Rīgawww.bt1.lv
11.–12. aprīlisLatvijas Kausa otrais posms kompaksportingāValkawww.sporting.lv
18. aprīlisMednieku līgas otrais posmsValkawww.sporting.lv
18.–19. aprīlisTālšaušanas treniņnodarbība Vienoti valstijĀdažiwww.sasa.lv
18. aprīlisMartinelli kauss, Latvijas kausa pirmais posms SK100/SK100LR un SK35/SK35LRMārkulīčiwww.sasa.lv
18. aprīlisNacionālās sacensības ar mežacūku aplokā, CACTTiks precizētswww.latviangundogs.lv
25. aprīlisLatvijas Medību suņu kluba izstāde Kluba uzvarētājs 2026, CACTRopažu novadswww.latviangundogs.lv

Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!

