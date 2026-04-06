Noderīga informācija medniekiem – kad un ko drīkst medīt, kādus pasākumus var apmeklēt.
Ko un kad drīkst medīt
|NELIMITĒTIE MEDĪJAMIE DZĪVNIEKI
|Mežacūkas – visu gadu
|Lapsas – visu gadu
|Bebri un ondatras – no 15. jūlija līdz 15. aprīlim, meliorācijas sistēmās – no 15. jūlija līdz 30. aprīlim
|Pelēkās vārnas un žagatas – no 15. jūnija līdz 30. aprīlim
|LATVIJAS FAUNAI NERAKSTURĪGO VAI INVAZĪVO SUGU DZĪVNIEKI
|Amerikas ūdeles, jenotsuņi, dambrieži, mufloni, Sika brieži, jenoti, nutrijas, baibaki – visu gadu
Pasākumi
|Kad
|Kas
|Kur
|Papildu informācija
|10.–12. aprīlis
|Izstāde Outdoor Riga 2026
|Rīga
|www.bt1.lv
|11.–12. aprīlis
|Latvijas Kausa otrais posms kompaksportingā
|Valka
|www.sporting.lv
|18. aprīlis
|Mednieku līgas otrais posms
|Valka
|www.sporting.lv
|18.–19. aprīlis
|Tālšaušanas treniņnodarbība Vienoti valstij
|Ādaži
|www.sasa.lv
|18. aprīlis
|Martinelli kauss, Latvijas kausa pirmais posms SK100/SK100LR un SK35/SK35LR
|Mārkulīči
|www.sasa.lv
|18. aprīlis
|Nacionālās sacensības ar mežacūku aplokā, CACT
|Tiks precizēts
|www.latviangundogs.lv
|25. aprīlis
|Latvijas Medību suņu kluba izstāde Kluba uzvarētājs 2026, CACT
|Ropažu novads
|www.latviangundogs.lv
Lai uzzinātu iespējamās izmaiņas šeit norādīto pasākumu norisē, seko līdzi aktuālajai informācijai rīkotāja mājaslapā un portālā www.medibam.lv!
