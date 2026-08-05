Šī nedēļa īpaši bagāta ar dažādiem pasākumiem saistībā ar pilsētu un pagastu svētkiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
7.–9. augustā Aizputes pilsētas svētki. Svētku vadmotīvs – Aizputei 778 – Mirdzam kopā savā zvaigžņu pilsētā. Svētku programmā koncerti, sporta aktivitātes, izstādes, radošās darbnīcas, tikšanās, tradicionālais svētku gājiens, balle un citi pasākumi dažādām gaumēm un paaudzēm.
No 8. augusta 10:00 līdz 9. augusta 17:30 Evertos Bārbeles pagastā 12. Labu ļaužu sanākšana Laika rata pietura Evertos. Tas ir brīvdabas festivāls, kas pulcē cilvēkus, kuri interesējas par veselīgu dzīvesveidu, garīgo izaugsmi, pašizziņu un latvisko dzīvesziņu. Divu dienu garumā apmeklētāji var piedalīties lekcijās, meistarklasēs, diskusijās un kustību nodarbībās, saņemt dažādu speciālistu konsultācijas, baudīt pirts un labsajūtas procedūras, iepirkties tematiskajā gadatirgū, kā arī vienkārši atpūsties mierpilnā gaisotnē dabas vidū. Dalība festivālā par ziedojumu.
8. augustā 11:00 Jēkabpils mežaparkā Jēkabpils sporta svētki 2026 – diena, kas ieskandinās Jēkabpils pilsētas svētku nedēļu. Sportiskas aktivitātes, izaicinājumi, sacensības, balvas un lieliska gaisotne visas dienas garumā.
8. augustā 11:00 Lucavsalas pludmalē bezmaksas nodarbība par drošu uzvedību uz un pie ūdens Kā nenoslīkt. Paredzēta bērniem vecumā no 10 gadiem ar iespēju piedalīties kopā ar vecākiem. Nodarbībā dalībnieki iepazīs drošas uzvedības principus pie un uz ūdens, apgūs drošas peldvietas izvēles kritērijus, izdzīvošanas prasmes un rīcību ārkārtas situācijās. Praktiski vingrinājumi palīdzēs izprast, kā droši sniegt palīdzību nelaimē nonākušajam un cik sarežģīta var būt glābšana reālos apstākļos.
8. augustā 11–20 Līgatnē Papīrfabrikas festivāls jau piekto gadu aicina baudīt kultūras, mākslas, mūzikas un radošuma svētkus vēsturiskajā papīrfabrikas teritorijā. Apmeklētājiem tiek piedāvātas radošās darbnīcas, mājražotāju tirdziņš, izstādes, koncerti un iespēja ielūkoties papīrfabrikas telpās, kas ikdienā nav pieejamas. Šogad īpaša uzmanība veltīta Līgatnē ražotajam augstvērtīgajam akvareļpapīram. Ieeja bez maksas.
8. augustā 13:00 Burtnieku muižas parkā Burtnieku ezera svētki. Programmā ikviens atradīs sev piemērotu nodarbi: makšķerēšanas sacensības, aktivitātes bērniem, izjādes ar zirgiem, izbraucienus ar laivām, tirdziņu, ekskursijas, teātra izrādi, koncertus un vakara deju uzvedumu. Tā ir lieliska iespēja baudīt vasaru pie Latvijas ceturtā lielākā ezera, apvienojot aktīvu atpūtu, kultūras notikumus un ģimenisku noskaņu.
9. augustā 8–14 Vecumniekos retrotehnikas un antikvāru lietu tirgus. Tur satiksies seno lietu stāsti, rūcoši motori un īsti atradumi kolekcionāriem, entuziastiem un ziņkārīgajiem.
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