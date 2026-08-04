Iznācis jaunākais žurnāla "Praktiskais Latvietis" numurs, kurā kā allaž varat lasīt daudzus labus un pārbaudītus padomus.
Samtenes jau izsenis uzskata par vienu no labākajiem tomātu un citu dārzeņu kaimiņaugiem. Daudzi dārzkopji ir pārliecināti, ka tās atbaida kaitēkļus un pasargā no slimībām. Tomēr pastāv arī viedoklis, ka samtenes patērē tomātiem nepieciešamās barības vielas, kavējot to augšanu.
Jaunākajā Praktiskā Latvieša numurā uzzini, vai tiešām samtenes jāstāda pie tomātiem.
Vēl jaunākajā numurā lasi:
- Pašaizsardzība – kā nepārkāpt likumu
- Auto atstāts dzīvnieks – kā rīkoties
- Zivju milti dārzam
- Iedzēla bite – kā pareizi rīkoties
- Pikantie ievārījumi – 6 receptes
- Bērza čaga – palīdz veselībai
- Zedeņu žogs – pašu spēkiem
- Vērtīgi lietpratēja ieteikumi ķiršu audzēšanā
- Pagatavo garšīgu vistas, cūkas, liellopa un jēra gaļas galertu
- Traucē kaimiņu īrnieki – ko darīt
Meklē šīs nedēļas Praktisko Latvieti preses tirdzniecības vietās līdz 10. augustam vai pērc un lasi elektroniski bez laika ierobežojuma šeit!
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