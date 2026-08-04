Arbūzu sezona ir klāt, un būtu grēks va­sarā nenoēsties šo sulīgo, atvēsino­šo ogu! Bet kā veikala plauktā izvēlē­ties gatavāko? Daudzi uzskata, ka nokaltis kātiņš liecina par arbūza gatavību, taču patie­sībā tas ir mīts, stāsta Latvijas arbūzu audzē­tājs Emīls Nils Gaišprātis. 

Noplūcot arbūzu, tam vienmēr ir svaigs kātiņš, kas ilgstošas uz­glabāšanas vai garāka transportēšanas ceļa laikā vienkārši savīst un nokalst. Drošāk ar­būza gatavību noteikt pēc dzeltenā planku­ma jeb dibentiņa, ar kuru tas gulējis uz zemes. Dzeltenumam jābūt pilnīgi vienmērīgam – tas nedrīkst būt vienā pusē blāvāks, bet otrā tumšāks.

Lai veikalā izvēlētos gatavu arbūzu, pa to var paklauvēt. 

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