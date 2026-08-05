"Kaimiņš ierīkojis īstermiņa īres dzīvokli, kurā regulāri trokšņo. Kā rīkoties?" jautā Uldis no Rīgas.

Mūsdienās īstermiņa īres (piemēram, Booking.com) dzīvokļi daudzdzīvokļu namos ir kļuvuši par ikdienišķu parādību. Tomēr šāda uzņēmējdarbība nereti līdzi nes nepatīkamas blakusparādības – īpaši naktsmieru traucējošu troksni. Lai arī normatīvie akti jau vairākus gadus vairs neparedz konkrētus trokšņošanas ierobežojumus vai decibelu sliekšņus, tas nenozīmē, ka īrniekiem ir tiesības klaji nerēķināties ar apkārtējiem iedzīvotājiem. Tiesiskais regulējums sadzīviskas kārtības un miera aizsardzībai joprojām pastāv, taču tas darbojas nedaudz citādi.

Administratīvā atbildība un tūlītēja rīcība

Likumā nav tiešā veidā izdalīta atbildība par pašu trokšņošanas faktu, taču tā ir nostiprināta netieši. Jebkura skaļa un traucējoša uzvedība, kas liedz citiem mieru, tiek klasificēta kā sabiedriskās kārtības traucēšana. Šis pārkāpums ir atrunāts Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 11. pantā.

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