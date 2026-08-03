Arvien vairāk dzirdu par auksto tēju. Kas tas ir par dzērienu, vai tiešām atdzesēta karstā tēja? Jautā Aija Zemgalē.

Aukstā tēja ir veldzējošs dzēriens, īpaši vasarā, taču tā ne vienmēr ir vienkārši atdzesēta karstā tēja. Uzlējumu var pagatavot divējādi – tēju vispirms aplej ar karstu ūdeni un pēc tam atdzesē vai arī ļauj tai lēni ievilkties aukstā ūdenī. Tieši aukstā brūvēšana pēdējos gados kļūst arvien populārāka, jo tā piešķir dzērienam maigāku garšu un izteiktāku aromātu, stāsta tējas ražošanas uzņēmuma PLŪKT līdzdibinātāja un vadītāja Māra Lieplapa.

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