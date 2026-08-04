Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un vallošajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
4. augusts – Jan Metāla Suns (Zeme) var būt sašutis par likumu maiņu. Dienu var nākties pavadīt taisnības meklējumos un cīnīties par savas patiesības pierādīšanu.
5. augusts – Iņ Metāla Cūka (Ūdens) var tik ļoti aizrauties ar mērķu sasniegšanu, ka aizmirst gan paēst, gan atpūsties. Saudzē sevi, pievērs uzmanību veselībai!
6. augusts – Jan Ūdens Žurka (Ūdens) mīl nolīst aliņā un nošķirties no šīs pasaules. Viss var šķist pārāk strauji, pārāk emocionāli un strespilni. Brīdis pārdomām un sapņošanai.
7. augusts – Iņ Ūdens Vērsis (Zeme) gatavs veikt milzīgus attālumus, lai atrisinātu dažādas tehniskas problēmas. Labi turēt mašīnā gan kārtīgu trosi, gan piepīpējamos vadus.
8. augusts – Jan Koka Tīģeris (Koks) žilbina ar sarkastisku humoru, asprātīgiem tekstiem un lepojas ar sasniegtiem panākumiem. Liec galdā savus trumpjus, cīnies par uzvaru!
9. augusts – Iņ Koka Trusis (Koks) izzinājis jaunus ceļus un iespējas, tikai jāatrod sponsors, lai nofinansētu izdomāto projektu. Mīļi, jauki, ar burvīgu smaidu viņš noskata upuri, kuru savaldzināt.
10. augusts – Jan Uguns Pūķis (Zeme) ar grandiozi pompozu uznācienu žilbina ar tādu pasākumu plānu, ka viss blakusesošais nobāl un šķiet par vienkāršu. Ļauj domām lidot pār robežām, neiegrožo tās!
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