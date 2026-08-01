"No augstajiem Himalajiem un metropoļu debesskrāpjiem esmu nonācis pie rāmiem lauku ceļiem un mūsu skaistās dabas ritiem,” tā savā uzņēmuma mājaslapā par sevi teic biškopis un uzņēmējs Otto Lodiņš. 

Pie Ukrainā dzimušā biškopja cie­mojamies viņa lauku mājās Rāmriti Iecavas pagastā, kur siltā vasaras pēcpusdienā saruna raisās par medu, biš­kopību un uzņēmējdarbību laukos.

Otto dzimis Kijivā latviešu izcelsmes ģimenē. Viņa vectēvs tika izsūtīts uz Si­bīriju, bet ģimene palika Ukrainā, tā­pēc Otto uzauga svešā zemē. Tomēr jau bērnībā viņu ieinteresēja latviešu kultū­ra un valoda.  

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