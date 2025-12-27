Saturns visu gadu atrodas ZIVĪS*. Tā ir horoskopa pēdējā zīme, cikla noslēgums. Kaut kas beidzas. Ir svarīgi izanalizēt, kā dzīvots līdz šim, kas ir sasniegts, kas nav izdarīts. Iespējams, no kaut kā jāatvadās savā dzīvē. Tas ir normāli. Tas, kas ir novecojis, nevajadzīgs, lai paliek. Tas nav jāņem līdzi uz nākamo ciklu. Jāatbrīvo vieta jaunajam, jāsagatavo plāns tālākajai dzīvei. 

2027. gadā Saturns ieies AUNĀ, kas ir dinamiska zīme, cikla sākums. Ir ļoti svarīgi būt uzmanīgiem pret ētikas un morāles normām, likumiem. To pārkāpšanas gadījumā var sagaidīt asu reakciju no Saturna. Labs laiks, lai analizētu savas bailes, kompleksus un fobijas. Tās neļauj iet tālāk un realizēt sevi pilnībā. Saturns labprāt palīdzēs tiem, kuri nebaidīsies pārvarēt savas bailes. Var veikt kādas praktikas baiļu ieraudzīšanai un pārvarēšanai. Noteikti nevajadzētu nodarboties ar intrigām, aprunāšanu, tenkošanu. Svarīgi ir mācīties ieraudzīt un pieņemt pasauli, cilvēkus, sabiedrību tādu, kādi tie ir. Meditācija, mantru prakses, prāta disciplinēšanas treniņi šeit ir lielisks palīgs.

