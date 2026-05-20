Kāpēc uzturlīdzekļus piedzen pat no invaliditātes pensijas? Jautā Rolands L.

Saskaņā ar likumu tiesu izpildītājam ir tiesības ieturēt uzturlīdzekļu parādu no invaliditātes pensijas. Normatīvie akti nosaka ienākumu veidus, no kuriem parādus piedzīt nedrīkst (piemēram, apbedīšanas un atlaišanas pabalsti, apgādnieka zaudējuma pensija). 

Invaliditātes pensija šajā izņēmumu sarakstā nav iekļauta, tādēļ tai tiek piemēroti tie paši parādu ieturēšanas noteikumi, kas darba algai.

Šāda kārtība pamatota ar bērna interešu prioritāti. Likums nosaka, ka katra vecāka pienākums ir nodrošināt bērnam minimālos uzturlīdzekļus neatkarīgi no veselības vai finansiālā stāvokļa.

