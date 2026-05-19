Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.
Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša.
Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespies-ti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
19. maijs – Iņ Ūdens Čūskai (Uguns) nav nekādu sarkano līniju. Skaista un eleganta tā izlocīsies no ķezas un sapīs pretinieku sava šarma valgos.
20. maijs – Jan Koka Zirgs (Uguns) aizrauj ar savu apņēmību doties jaunos ceļojumos, atklāt jaunu pasauli. Laba diena sacensībai. Lai skaista, azarta pilna šī diena!
21. maijs – Iņ Koka Kaza (Zeme) ļauj plašāk ieraudzīt rīcības variantus. Ļaujies eksperimentiem radošajā jomā, izzini jauno un pielieto to praktiski!
22. maijs – Jan Uguns Pērtiķis (Metāls) dienu pārvērš joņoša-nā no viena pasākuma uz otru. Ģērb ērtus apavus un nodroši-nies ar pilnu bāku degvielas! Vakars var beigties negaidīti un pilnīgi citā vietā.
23. maijs – Iņ Uguns Gailis (Metāls) spēj izraudzīt izcilus objektus, perfektu kvalitāti, filigrānu skaņu. Diena izvēlei, jo neko viņš neslēpj, jebkuru kļūdu ceļ gaismā.
24. maijs – Jan Zemes Suns (Zeme) ir konservatīvo lietu un senas vēstures piekritējs. Pārdot ekstravagantus jaunumus var neizdoties, bet klasiskas vērtības būs patiesā cieņā.
25. maijs – Iņ Zemes Cūka (Ūdens) tur cieņā draugus un kulinārus meistardarbus. Dažs ceps kūkas, dažs dosies ciemos, sakrāmējis visādus labumus pa divām somām. Viņai patīk, kad dāvanas birst kā no pārpilnības raga.
