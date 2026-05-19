Sava enerģija: Izmantot katru zaru

Jānis Siliņš / Praktiskais Latvietis
2026. gada 19. maijs, 00:01
Kāpēc gan dabas doto materiālu nesastrādāt mulčā un neizlietot lietderīgi?
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Krūmu un augļukoku zari pēc nogriešanas bieži vien tiek sakrauti ugunskurā izžūšanai un vēlākai sadedzināšanai. Saimniekot zaļi un videi draudzīgi nozīmē izmantot visu, ko daba devusi. Kāpēc gan šo materiālu nesastrādāt mulčā un neizlietot lietderīgi? Konsultē meža mašīnu mehāniķis Ilmārs Ansons.

Zaru smalcinātājs

Pirms iegādājas zaru smalcinātāju, jāsaprot, vai tiks smalcināti tikai nelieli vai arī prāvāki zari. Ja zars ir resnāks par ražotāja paredzēto, ierīces korpuss ierobežo tā ievietošanu ievadpiltuvē jeb atverē. Būvmateriālu veikalos piedāvāto ierīču maksimālais zaru diametrs parasti nepārsniedz 45 mm.

Zaru smalcinātāji var būt aprīkoti ar asmeņu vai zobratu frēzes smalcināšanas mehānismu. Ja pārsvarā jāsmalcina mīksts materiāls un koksne (svaigi cirstas atvases, zari, stīgas), priekšroka dodama ierīcei ar nažu smalcināšanas mehānismu, savukārt zobratu frēzes mehānisms piemērots sausu zaru sasmalcināšanai. Vienlaikus apstrādājot gan sausu, gan mitru/svaigu materiālu, ieteicams to smalcinātājā likt pamīšus, tādējādi novēršot mehānisma nosprostošanos. Tā var sasmalcināt mizas un nelielas atlūzas, kas palikušas pēc malkas skaldīšanas. Zarus un citu materiālu atverē virza ar bīdīšanas rīku.

Zarus ievadpiltuvē virza tikai ar speciālu bīdītāju.
Lētākās ierīcēs sasmalcinātā koksne tiek novadīta plastmasas maisā, bet nedaudz dārgākās plastmasas tvertnē. Ja iespējams, labāk iegādāties zaru smalcinātāju ar plastmasas savākšanas tvertni, jo tā ir izturīgāka un kalpos ilgāk nekā maiss. Nereti tvertne ir aprīkota ar drošības funkciju, kas neļauj iedarbināt ierīci, ja tvertne nav ievietota pareizi. Sasmalcināto materiālu var kompostēt vai izmantot mulčas vietā dobēs. Atsevišķiem smalcinātājiem var iestatīt koksnes frakciju.

Savākšanas tvertne jāiztukšo laikus!

Būtisks ir arī ierīces dzinējs. Plašāk izplatīti ir zaru smalcinātāji ar elektrisko motoru vai iekšdedzes dzinēju. Atsevišķas iekšdedzes dzinēja ierīces var sasmalcināt pat 100 mm un lielākus zarus. Tāpat pieejami ar traktortehnikas jūgvārpstu darbināmi zaru smalcinātāji. Ir ražotāji, kuri piedāvā arī ar elektroinstrumentu akumulatoriem darbināmus bezvadu zaru smalcinātājus.

Sasmalcinātie priežu zari būs labs mulčas materiāls rododendru dobei.
Malkas skaldītājs

Arī malkas skaldītāja izvēle atkarīga no materiāla, kas jāsagatavo. Jāņem vērā vajadzīgais pagaļu garums, skaldāmās koksnes veids un diametrs. Cietākas un zarainas koksnes saskaldīšanai vajadzīgs spēcīgāks agregāts. Skaldīšanas spiedienu norāda tonnās.

Horizontālajiem malkas skaldītājiem parasti ir mazāks skaldīšanas spiediens. Ierīces ar skaldīšanas spiedienu līdz 7 tonnām piemērotas tievu bluķu mīkstas koksnes (alkšņa, priedes, egles) skaldīšanai īsās pagalēs. Guļus novietoto bluķi sadala lēni virzīts ķīlis. Savukārt vertikālie malkas skaldītāji paredzēti lielāku cietākas koksnes bluķu sadalīšanai garās pagalēs. Attiecīgi bluķis jānovieto vertikāli.

Horizontāls malkas skaldītājs.
Ir pieejami ar elektromotoru, iekšdedzes dzinēju un traktortehnikas jūgvārpstu darbināmi malkas skaldītāji. Agregātiem ar hidraulisko cilindru pēc noteikta darba stundu skaita jāmaina hidrauliskā eļļa. Pēc nepieciešamības ķīli uzasina vai nomaina.

Ar traktortehnikas jūgvārpstu darbināms malkas skaldītājs ar baļķu padeves rampu.
Padomi

  • Lai sausās rudens lapas efektīvāk pārvērstu kompostā, var ņemt palīgā lapu pūtēju/sūcēju ar smalcināšanas funkciju.
  • Nav ieteicams smalcināt pārāk garus zarus – smalcināšanas laikā zars var strauji kustēties, izkrist no piltuves vai savainot darba veicēju. Zarus liek tā, lai nenosprostotu ievadpiltuvi.

Pieredze

Arī veikalos ir uzticamas ierīces

Cietākas malkas skaldīšanu ievērojami atvieglo būvmateriālu veikalos nopērkamie malkas skaldītāji. Pastāv uzskats, ka malkas skaldītāji darbojas lēni, taču, izvēloties atbilstīga garuma bluķīšus, skaldīšana norit salīdzinoši raiti. Ja malku gādā paši vai tiek pirkta neskaldīta malka, skaldīšanas ierīce nešaubīgi atvieglo darbu.

Saimnieks Jānis Siliņš izmanto pirms astoņiem gadiem iegādātu zīmola AL-KO elektrisko horizontālo malkas skaldītāju. Ierīce uzticami kalpo, un līdz šim nav veikti būtiski remontdarbi. Ar skaldītāju tiek sagatavota malka gan pašu patēriņam, gan tuviniekiem. Lai nodrošinātu efektīvāku skaldīšanu, atsevišķas nianses ir pielāgotas darbam un ne vienmēr atbilst ražotāja instrukcijām. Mūsdienās daudziem skaldītājiem ir drošības funkcijas, kas neļauj ierīci ieslēgt, ja tā nav korekti samontēta.

Šis zaru smalcinātājs ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, un ar to iespējams sasmalcināt līdz pat 60 mm resnus zarus.
Dagnis Freimanis no Tukuma novada savai saimniecībai nepieciešamo kurināmo sagatavo ar malkas plēsēju. Šī ierīce šķeļ bluķus, koksnē iegriežot horizontāli novietotu konusveida uzgali ar vītni. Ierīce aprīkota ar 7,5 kW motoru, un tās darbībai nepieciešams trīsfāžu pieslēgums. Atšķirībā no veikalā nopērkamiem malkas skaldītājiem ar ķīli, kas malku skalda, iedzenot ķīli bluķī, malkas plēsēji ar konusveida uzgali bluķi dala no sāna. Agregāts ir aprīkots ar riteņiem ērtai tā pārvietošanai.

Ar konusveida uzgali aprīkots malkas plēsējs.
Konusveida uzgalim iespējams mainīt griešanās virzienu, gadījumā ja uzgalis bluķī iestrēgst. Taču praksē šī funkcija nedarbojas un bieži vien tiek izsists drošinātājs. Ja bluķis nosprūst, agregāta darbība jāpārtrauc un bluķis no uzgaļa jānoņem mehāniski. Malkas plēsēju savulaik iegādājies vai izgatavojis kāds prasmīgs meistars, līdz Dagnis to pirms četriem gadiem ieguvis savā īpašumā kopā ar zāģi par aptuveni 350 eiro. Gada laikā tiek sagatavoti aptuveni 30 m3 malkas.

Ar ierīci iespējams saskaldīt aptuveni 30 cm diametra bluķus. Saimnieks teic, varētu arī lielākus, bet tos fiziski grūti pacelt un novietot uz aptuveni 80 cm augstās platformas. Lielākus bluķus saimnieks saskalda ar skaldīšanas ķīli un veseri vai Husqvarna ķēdes zāģi.

Par spīti lielajai ierīces jaudai, elektrības patēriņš ir salīdzinoši neliels. Šajā pavasarī pagūts sagatavot aptuveni 15 m3 malkas – 40–45 cm garas pagales. Lai sagatavotu pagales vajadzīgajā izmērā, Dagnis izmanto zāģi (3 kW jauda) ar 1 m zāģripu, kas iegādāts reizē ar malkas plēsēju. Darbs aizņēma trīs dienas, un elektrības rēķins palielinājies vien par 10 eiro. Rēķinot izmaksas, jāņem vērā trīsfāžu pieslēguma jaudas uzturēšanas maksa – 20–30 eiro mēnesī. Ja pieslēgums vajadzīgs tikai malkas skaldīšanai, to veidot nav izdevīgi.

Bluķīša plēšana.
Saimnieks uzskata, ka malka ir izdevīgs kurināmais, kamēr saimnieki to spēj sagādāt vai sagatavot pašu spēkiem. Ja malku skalda paši, Dagnis iesaka izmantot malkas skaldītāju, saudzējot veselību un ietaupot laiku. Process rit daudz ātrāk ar palīgu – kamēr viens skalda malku, otrs to krāmē šķūnītī.

Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikāciju saturu atbild Praktiskais Latvietis.

Sava enerģija
