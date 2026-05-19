Krūmu un augļukoku zari pēc nogriešanas bieži vien tiek sakrauti ugunskurā izžūšanai un vēlākai sadedzināšanai. Saimniekot zaļi un videi draudzīgi nozīmē izmantot visu, ko daba devusi. Kāpēc gan šo materiālu nesastrādāt mulčā un neizlietot lietderīgi? Konsultē meža mašīnu mehāniķis Ilmārs Ansons.
Zaru smalcinātājs
Pirms iegādājas zaru smalcinātāju, jāsaprot, vai tiks smalcināti tikai nelieli vai arī prāvāki zari. Ja zars ir resnāks par ražotāja paredzēto, ierīces korpuss ierobežo tā ievietošanu ievadpiltuvē jeb atverē. Būvmateriālu veikalos piedāvāto ierīču maksimālais zaru diametrs parasti nepārsniedz 45 mm.
Zaru smalcinātāji var būt aprīkoti ar asmeņu vai zobratu frēzes smalcināšanas mehānismu. Ja pārsvarā jāsmalcina mīksts materiāls un koksne (svaigi cirstas atvases, zari, stīgas), priekšroka dodama ierīcei ar nažu smalcināšanas mehānismu, savukārt zobratu frēzes mehānisms piemērots sausu zaru sasmalcināšanai. Vienlaikus apstrādājot gan sausu, gan mitru/svaigu materiālu, ieteicams to smalcinātājā likt pamīšus, tādējādi novēršot mehānisma nosprostošanos. Tā var sasmalcināt mizas un nelielas atlūzas, kas palikušas pēc malkas skaldīšanas. Zarus un citu materiālu atverē virza ar bīdīšanas rīku.
Lētākās ierīcēs sasmalcinātā koksne tiek novadīta plastmasas maisā, bet nedaudz dārgākās plastmasas tvertnē. Ja iespējams, labāk iegādāties zaru smalcinātāju ar plastmasas savākšanas tvertni, jo tā ir izturīgāka un kalpos ilgāk nekā maiss. Nereti tvertne ir aprīkota ar drošības funkciju, kas neļauj iedarbināt ierīci, ja tvertne nav ievietota pareizi. Sasmalcināto materiālu var kompostēt vai izmantot mulčas vietā dobēs. Atsevišķiem smalcinātājiem var iestatīt koksnes frakciju.
Savākšanas tvertne jāiztukšo laikus!
Būtisks ir arī ierīces dzinējs. Plašāk izplatīti ir zaru smalcinātāji ar elektrisko motoru vai iekšdedzes dzinēju. Atsevišķas iekšdedzes dzinēja ierīces var sasmalcināt pat 100 mm un lielākus zarus. Tāpat pieejami ar traktortehnikas jūgvārpstu darbināmi zaru smalcinātāji. Ir ražotāji, kuri piedāvā arī ar elektroinstrumentu akumulatoriem darbināmus bezvadu zaru smalcinātājus.
Malkas skaldītājs
Arī malkas skaldītāja izvēle atkarīga no materiāla, kas jāsagatavo. Jāņem vērā vajadzīgais pagaļu garums, skaldāmās koksnes veids un diametrs. Cietākas un zarainas koksnes saskaldīšanai vajadzīgs spēcīgāks agregāts. Skaldīšanas spiedienu norāda tonnās.
Horizontālajiem malkas skaldītājiem parasti ir mazāks skaldīšanas spiediens. Ierīces ar skaldīšanas spiedienu līdz 7 tonnām piemērotas tievu bluķu mīkstas koksnes (alkšņa, priedes, egles) skaldīšanai īsās pagalēs. Guļus novietoto bluķi sadala lēni virzīts ķīlis. Savukārt vertikālie malkas skaldītāji paredzēti lielāku cietākas koksnes bluķu sadalīšanai garās pagalēs. Attiecīgi bluķis jānovieto vertikāli.
Ir pieejami ar elektromotoru, iekšdedzes dzinēju un traktortehnikas jūgvārpstu darbināmi malkas skaldītāji. Agregātiem ar hidraulisko cilindru pēc noteikta darba stundu skaita jāmaina hidrauliskā eļļa. Pēc nepieciešamības ķīli uzasina vai nomaina.