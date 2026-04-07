It kā kopā, bet katrs savā telefona ekrānā. Kā sociālos tīklus izmantot tā, lai tie netraucētu attiecībām? Komentē pāru terapeite, sistēmiskās psihoterapijas speciāliste Baiba Kalnciema.

Atsvešināšanās attiecībās reti notiek vienā brīdī – tā drīzāk ienāk nemanāmi, caur ikdienas sīkumiem. Sociālo tīklu lietošana pati par sevi nav ne laba, ne slikta, un tās ietekme var būt atšķirīga. Taču ir brīži, kuros tā kļūst īpaši jūtama. Vakars pirms miega un rīts pēc pamošanās ir emocionāli ļoti nozīmīgi laiki. Tie ir mirkļi, kuros partneri varētu satikties viens ar otru – ar skatienu, sarunu, pieskārienu. Ja šajā telpā regulāri ienāk ekrāns, var rasties sajūta, ka otrs fiziski ir blakus, bet emocionāli nav klātesošs. 

Nereti tas, kā pietrūkst, nav nekas liels. Tie ir mazi tuvības brīži – acu kontakts, glāsts, smaids, viegls flirts, pieskāriens. Šīs nianses uztur saikni starp partneriem. Ja tās pamazām izzūd, attiecību kvalitāte mainās. Tajā pašā laikā tehnoloģijas var būt arī resurss – kopīgs sarunu temats, iedvesma. Izšķirošais jautājums vienmēr ir, vai telefons stiprina kontaktu vai pamazām to aizvieto?

