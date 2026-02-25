Tīmekļa izdevumos vēstīts, ka jau 2025. gada nogalē Eiropā uzsāk darbību jauns nakts autobusu pakalpojumu tīkls, kura maršrutos būs iekļauta virkne nozīmīgāko kontinenta tūrisma virzienu. Zināms, ka šajos speciālajos nakts reisu autobusos krēsli uzkonstruēti atbilstoši lidmašīnu tā dēvētās biznesa klases salonu krēsliem, un šo pakalpojumu piedāvā šveiciešu transporta uzņēmums "Twiliner", kura uzdevums un galvenais moto esot "novērst komforta trūkumus lielu attālumu braucienos".
Uzņēmums apgalvojis, ka braucieni viņu jaunajos autobusos būs tikpat “ekoloģiski”, kādi tie ir vilcienos, spējot CO2 izmešus samazināt par 85% salīdzinājumā ar lidojumiem, kā arī šie transporta līdzekļi darbosies ar bioloģisko degvielu.
Uzsvērts, ka šie esot Eiropā pirmie transporta līdzekļi, kuros pasažieru sēdekļi tikai ar vienas podziņas nospiešanas palīdzību pilnībā transformējas gultās, tādējādi ļaujot ceļotājiem brauciena laikā ērti pagulēt. Kopumā ierīkots 21 tāds krēsls (18 augšējā stāvā, trīs – apakšējā), katrs aprīkots ar atsevišķu rozeti, nelielu galdiņu, individuālo lampiņu, kā arī bezmaksas piekļuvi tīmeklim. Paredzēts arī neliels nodalījums personīgajām mantām, proti, lai tās jebkurā mirklī būtu ērti pa rokai. Turklāt autobusa pirmajā stāvā pasažieri var sagatavoties gulēšanai plašā vannasistabā un ģērbtuvē. Šajā līmenī ir ierīkots arī neliels uzkodu bārs.
Pasažieriem atļauts ceļojumā ņemt līdzi vienu neliela izmēra čemodānu (maksimālā ietilpība – 23 kilogrami, izmērs – 80x50x35 centimetri) un vienu rokas somu (5 kg un 50x30x20 cm). Dažādus papildu priekšmetus, piemēram, velosipēdus, slēpju aprīkojumu vai sniega un ūdens slīdēšanas dēļus var ņemt līdzi tikai tajā gadījumā, ja tiek iepriekš speciāli rezervēta vieta.
Pirmie braucieni ieplānoti šādos maršrutos: Cīrihe–Amsterdama ar apstāšanos Bāzelē, Luksemburgā, Briselē un Roterdamā, un Cīrihe–Barselona ar apstāšanos Žironā. Sākotnēji autobusi kursēs dažas reizes nedēļā, taču jau burtiski gada laikā braucienus ieplānots veikt katru dienu. Zināms, ka biļešu cenas būs, sākot no 180 eiro vienā virzienā, un bērnus, kuri jaunāki par pieciem gadiem, diemžēl līdzi nevarēs ņemt. Uzņēmums Twiliner paudis, ka viņu pakalpojums nav piemērots ģimenēm ar maziem bērniem, savukārt lielāki bērni būšot laipni gaidīti ar nosacījumu, ka viņi “jau ir iepazinuši tālu braucienu apstākļus un ir spējīgi ņemt vērā miegam nepieciešamo kluso un labvēlīgo atmosfēru”. Brauciena laikā nav paredzēts veikt nekādu cita veida apstāšanos, izņemot nepieciešamību mainīt šoferus.
Turpmāk uzņēmums ieplānojis īstenot šādu nakts autobusu tīklu praktiski visā Eiropā, nākamo aptuveni trīs gadu laikā šādi savienojot 25 tūristu visapmeklētākās kontinenta pilsētas.
