18. jūnijā mednieku sabiedriskās organizācijas, Zemkopības ministrija, uzņēmums Latvijas valsts meži, lauksaimnieku un mežsaimnieku organizācijas parakstīja jaunu sadarbības memorandu, lai veicinātu efektīvāku savvaļas dzīvnieku populāciju pārvaldību un samazinātu mežsaimniecībā, lauksaimniecībā un zivsaimniecībā nodarītos postījumus. Kā jauno memorandu vērtē lielāko mednieku sabiedrisko organizāciju vadītāji?

Juris Buškevics, Latvijas Mednieku savienības valdes priekšsēdētājs: “Memorands nav gluži līgums, tā ir tāda brīvprātīga apņemšanās. Ja skatāmies no mednieku puses, tad mēs apņemamies izprast lauksaimnieku un mežsaimnieku bažas par viņu biznesu, palīdzēt viņiem šo biznesu attīstīt un vairot. Un tā no mūsu puses ir ļoti liela uzņemšanās. Godīgi sakot, es nezinu nekur tādu precedentu, kur sabiedriskās organizācijas tādā mērā apņemtos atbalstīt kāda cita uzņēmējdarbību.

No otras puses, izpildvara deklarē, ka medības ir tikai hobijs, un līdz ar to mums nav nekādu citu tiesību kā vienīgi tikai netraucēt biznesam, bet to atbalstīt. Tas man nav saprotams!