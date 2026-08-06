No krūmiem aizaugušas pļavas līdz lielākajam saldo un skābo ķiršu komercdārzam Latvijā – tāds ir DZINTARA LĪČA un viņa ģimenes vairāk nekā desmit gadu darba rezultāts. Viesojāmies "Botanicus" ķiršu dārzā Abavas pagastā, lai uzzinātu, kas nepieciešams, lai Latvijas apstākļos izaudzētu kvalitatīvu šo ogu ražu.

Ceļš līdz šodienas saimniecībai sācies 2008. gadā, kad Dzintars ar ģimeni iegādājies īpašumu Abavas senlejā. Lai gan sākotnējā iecere bija uzcelt lauku māju, kur pavadīt vecumdienas, viss izvērties pavisam citādi. “Tolaik bijām jauni trīsdesmitgadnieki un dzīvi laukos mēdzām mazliet idealizēt,” ar smaidu atceras Dzintars. Pirmos gadus īpašumā viņš tikai pļāvis zāli, līdz pamazām radusies doma pievērsties augļkopībai. Izvērtējot vietas piemērotību un konsultējoties ar Dobeles Dārzkopības institūta pētniekiem, nolemts stādīt ķiršu dārzu. Dienvidu nogāze, ko no ziemeļu vējiem pasargā mežs, ķiršu audzēšanai šķitusi īpaši piemērota.

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