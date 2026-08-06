Galerts ir viens no tradicionālajiem ēdieniem, ko daudzas ģimenes ceļ galdā svētku reizēs, retāk arī ikdienā. Lai arī tā pagatavošana prasa laiku un pacietību, rezultāts neliek vilties, jo galerts ir sātīgs, aromātisks un mājas virtuves cienīgs ēdiens.

Atgriežas apritē

“Pirms kāda laika interese par galertu bija apsīkusi, to gatavoja reti kura saimniece. Taču nu pamazām šis ēdiens atgriežas. To esmu novērojusi, vadot meistarklases,” teic Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma skolotāja Solvita Medniece. “Gatavot galertu mācu arī saviem audzēkņiem. Sākumā viņi to nelabprāt ēd, bet, kad izstāstu, ka mājās taisīts galerts ir dabīgs produkts, kam nav pievienotas E vielas, toties satur daudz vērtīgu uzturvielu, piemēram, olbaltumvielas, kolagēnu, kas rodas, ilgi vārot kaulus un skrimšļus, kā arī vitamīnus un minerālvielas, kas nepieciešamas organismam – kauliem un muskuļiem, viņu attieksme mainās. Kad pagaršo, atzīst – nav domājuši, ka būs tik labs!”

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