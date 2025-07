Grilēta gaļa un dārzeņi garšo īpaši, vai tas būtu sulīgs steiks, marinēta vistas fileja, cūkas karbonāde vai dārzeņu iesmiņi. Tie visi ir gatavoti brīvā dabā uz dzīvas uguns, un tiem visiem ir kāda pievienotā vērtība – dūmu garša un aromāts.

Reklāma

Sastāvdaļas

8 kakla karbonādes

16 bekona šķēļu

250 ml olīveļļas

250 ml sarkanvīna

4 ķiploka daiviņas

2 sīpoli

6 čili

3 rozmarīna zariņi

3 tējkarotes sāls

6 ēdamkarotes tomātu biezeņa

6 ēdamkarotes rapšu eļļas

1 tējkarote čili pulvera

Pagatavošana

Bļodā ielej olīveļļu un sarkanvīnu. Sīpolus un ķiplokus sasmalcina un pievieno maisījumam. Čili pārgriež uz pusēm, izņem sēklas un sīki sakapā, rozmarīna lapiņas sasmalcina, tad kopā ar čili pievieno marinādei.

Kakla karbonādi liek cepeštraukā un pārlej ar marinādi. Pārsedz ar pārtikas plēvi un ievieto ledusskapī, lai 7–8 stundas marinējas. Pēc tam karbonādes izņem no marinādes un notecina. Tomātu biezeni samaisa ar sāli, rapšu eļļu un čili pulveri un ieziež ar to kakla karbonādes. Pēc tam katru no tām ietin 2 bekona šķēlēs.

Karbonādes liek uz karstām grila restēm un grilē no katras puses aptuveni 5 minūtes.

Grilēšanas padomi

Cūkgaļa ir treknāka par liellopa gaļu, tāpēc tā vienmēr būs daudz sulīgāka.

Ļoti parocīgas grilēšanai ir cūkas ribiņas un vēdera gabals.

Vistas gaļu grilē ar ādu, jo zem tās ir plāna tauku kārta, kas pasargā gaļu no izkalšanas.

Ja gaļu pārāk ilgi tur karstumā, no tās iztek visas sulas, un tā piedeg vai kļūst pārlieku sausa.