Austrumu horoskopā katru dienu valda kāds no 12 dzīvniekiem un val-došajiem elementiem: koks, uguns, zeme, metāls, ūdens. Katrai dienai ir arī sava enerģija – sievišķā iņ vai vīrišķā jan. Ja pielāgojas dienas dabai un enerģijai, cilvēks tiek atalgots ar veiksmi darbos.
Koks – pavasaris, rīts, daba, dzīvnieki, cilvēki, attīstība, augšana, radīšana, iztēle, fantāzija.Uguns – vasara, diena, karstums, enerģiska, spontāna rīcība, spilgtas idejas, skaistums, atsaucība, prieks, gaviles, mīlestība.
Zeme – gadalaiku mija, radošums, rada jauno, negaidīta, piesardzīga, dažkārt bremzējoša. Metāls – rudens un vakara skaudrums, tiešums, arī nežēlība, atklātība, precizitāte, mērķtiecība.
Ūdens – ziema, nakts, plūst, pieņem visus veidus, prasmīgi un nepiespiesti komunicē, dziļas un slēptas jūtas, vēlme izzināt sava okeāna dzīles.
31. marts – Jan Koka Pūķis (Zeme) atgādina, ka jāapmeklē kāds kultūras pasākums. Kur aiziet? Kāds muzejs, kāda teātra izrāde, koncerts, gleznu izstāde.
1. aprīlis – Iņ Koka Čūska (Uguns) sasmēlusies jaunas idejas ar humoru var paziņot par pilnīgi jauna ceļa sākumu. Viss gan nenoritēs tik gludi, kā iecerēts.
2. aprīlis – Jan Uguns Zirgs (Uguns) pakļaujas spēcīgām personībām, kas ļoti ātri un nepiekāpīgi māk pieņemt lēmumus. Esi gatavs konkurencei!
3. aprīlis – Iņ Uguns Kaza (Zeme) nokopj laukumu pēc stipro cīņām. Šodien visu tik caur sarunāšanu, caur veciem paziņām un seniem blatiem, ja gribi tikt kādā siltā vietiņā.
4. aprīlis – Jan Zemes Pērtiķis (Metāls) atbalsta šauru specializāciju kādā tehniskā projektā. Meklē izdevīgus variantus, iedziļinies informācijā! Labāk septiņreiz nomērīt.
5. aprīlis – Iņ Zemes Gailis (Metāls) dod iespēju rast visideālāko risinājumu. Var nākties pat tālu braukt, lai atrastu to īpašo odziņu, kas sen gribēta un iecerēta. Brīnumi tomēr notiek. Dažs būs tīri apmierināts.
6. aprīlis – Jan Metāla Suns (Zeme) parūks par pasaules kārtību, kur, viņaprāt, notiek pārāk nelikumīgas lietas. Sauks kopā savus vecos cīņubiedrus un atcerēsies vecos laikus. Atceries par draugiem!
