Kādam jāraugās uz lietām vienkāršāk, kādam būs jāpielāgojas jaunām situācijām darbā, bet kādam vienkārši jābauda atvaļinājums.
Auns, 21. marts–19. aprīlis
Sākotnēji var šķist, ka citu teiktais un uzvedība ir pilni ar smalkām niansēm, kuras ir grūti uztvert, taču līdz mēneša beigām tas mainīsies – jūs pēkšņi redzēsiet visu skaidri. Neļaujiet vainas apziņai kropļot skatījumu uz notiekošo. Līdz augusta beigām tiks paveikts daudz praktisku lietu, bet emocionālā cena var būt augsta, ja neatlaidīsiet pagātni. Šis ir brīdis, kad jāatmet viss, kas velk atpakaļ. Nevērtējiet sevi pēc vakardienas kļūdām – jūs esat citā vietā un citā spēka punktā. Atvēliet laiku iekšējai sakārtošanai, jo tā atvērs durvis jaunam dzīves posmam. Viss, ko šobrīd atbrīvosiet, nākotnē atgriezīsies kā jauna, vieglāka enerģija.
Vērsis, 20. aprīlis–20. maijs
Godīgums pret sevi un citiem šonedēļ ir jūsu spēcīgākais sabiedrotais. Uzkrātas dusmas var padarīt jūs ievainojamu, tāpēc atrodiet veidu, kā tikt ar tām galā. Esiet piesardzīgs darbā ar asiem vai karstiem priekšmetiem – gan burtiski, gan pārnestā nozīmē. Mierīgas, harmoniskas nodarbes palīdzēs atjaunot spēkus un saglabāt līdzsvaru. Šis ir piemērots laiks, lai dziedētu vecās emocionālās brūces un atlaistu aizvainojumus. Jo vieglāk skatīsieties uz lietām, jo vieglāk virzīsieties uz priekšu. Atcerieties – jūsu uzdevums ir padarīt sevi laimīgu, nevis pielāgoties citu prasībām.
Dvīņi, 21. maijs–20. jūnijs
Šobrīd labāk koncentrēties uz vienu uzdevumu, nevis mēģināt izdarīt visu uzreiz. Virspusēji risinājumi nedos ilgstošu mieru – iedziļinieties problēmas būtībā. Pat ja šobrīd varat paveikt daudz īsā laikā, neaizmirstiet pievērsties dziļākām tēmām, kas gaida savu kārtu. Mēneša beigās enerģija var sākt izsīkt, tāpēc taupiet spēkus svarīgākajam. Netērējiet laiku sarunām un darbiem, kas neved uz jūsu mērķi. Atrodiet brīžus klusumam un sakārtojiet prioritātes. Kad koncentrēsieties uz patiesi svarīgo, viss pārējais sakārtosies pats.
Vēzis, 21. jūnijs–22. jūlijs
Tagad ir īstais brīdis sakārtot lietas un attiecības, kuras vēl ir iespējams salabot. Ja mijiedarbība ar kādu nesagādā prieku, varbūt pienācis laiks atbrīvoties no toksiskām saitēm. Pagātni nav iespējams mainīt, bet no tās var mācīties un paņemt vērtīgo. Jūs jau pazīstat sevi daudz labāk nekā agrāk, tas dod lielāku kontroli pār rīcību. Šī pieredze palīdzēs saprast, kā izvairīties no veciem uzvedības modeļiem. Dodiet sev atļauju izvēlēties veselīgāku vidi un cilvēkus. Jo vairāk cienīsiet sevi, jo vairāk to darīs arī citi.
Lauva, 23. jūlijs–22. augusts
Ja kāds nevēlas dzirdēt jūsu teikto, neļaujiet tam apstādināt jūsu plānus. Šis ir laiks, kad noteikt savus standartus un uzbūvēt pamatus savam emocionālajam līdzsvaram. Alkām baudīt dzīvi būs liels spēks – ļaujieties tam, kas sagādā prieku. Līdz mēneša beigām var rasties slinkums vai nevēlēšanās iesaistīties nogurdinošā rutīnā. Tomēr darbi tiks paveikti, un rezultāti sniegs gandarījumu. Saglabājiet līdzsvaru starp darbu un izklaidi. Atcerieties – jūsu gaisma iedvesmo arī citus.
Jaunava, 23. augusts–22. septembris
Varat nonākt situācijās, kur risinājums nav uzreiz redzams, bet jūsu spītība un darbs palīdzēs tikt galā. Realitāte šobrīd ir skaidra, jūs atradīsiet racionālus veidus jebkurai praktiskai problēmai. Darbs ritēs gludi, taču attiecībās iespējama negaidīta spriedze. Klausieties savās sajūtās – ja kaut kas šķiet pārāk agresīvs vai nepareizs, attālinieties. Nav nepieciešams sevi sāpināt, mēģinot visiem izpatikt. Saglabājiet savu iekšējo mieru kā prioritāti. Jūsu spēks ir spēja saglabāt skaidru prātu arī tad, kad apkārt valda haoss.
Svari, 23. septembris–22. oktobris
Jūs skaidri redzat, kā jūsu izvēles ietekmēs nākotni, bet var rasties šaubas, vai tiešām vēlaties palikt uz šī ceļa. Klausieties savā sirdī, ne tikai prātā. Negatīvas emocijas un ierobežota mīlestība nepalīdzēs pieņemt labākos lēmumus. Ja pienācis laiks pārmaiņām, ieviesiet tās bez bailēm. Dzīves scenāriji atkārtojas, līdz tiks atrisināta problēma tās būtībā. Atrodiet veidu, kā izbeigt ciklu, kas jūs kavē. Kad to izdarīsiet, atvērsies jaunas iespējas un vieglāka nākotne.
Skorpions, 23. oktobris–21. novembris
Jūs pamanīsiet, kā spriedze un emocijas pieaug, bet būs jāizlemj – iesaistīties vai saglabāt distanci. Aizsargājot sev svarīgus cilvēkus, neaizmirstiet arī par savām vērtībām. Lieki konflikti nav vajadzīgi, tāpēc izvēlieties gudrāko ceļu. Mēneša beigās situācijas pavērsīsies jaunā virzienā, sniedzot iespēju uzlabot dzīvi. Saglabājiet mieru pat tad, kad citi rīkojas haotiski. Jūsu spēks ir spēja redzēt dziļāk par virspusējo. Tas ļaus pieņemt lēmumus, kas nāks par labu ilgtermiņā.
Strēlnieks, 22. novembris–21. decembris
Jūs esat atgriezies pie iepriekšējiem darbiem, bet ceļā var pazust enerģija un entuziasms. Atcerieties par atpūtu – tā ir tikpat svarīga kā darba laiks. Var rasties vientulības sajūta vai grūtības atdalīt savu atbildību no citu. Šis ir piemērots brīdis, lai ielūkotos sevī un saprastu, kas jums patiesi nepieciešams. Nevainojiet sevi par to, ka vēlaties klusumu un mieru. Atklāti dalieties ar savām sajūtām ar tiem, kas jums svarīgi. Patiesas attiecības balstās uz abpusēju sapratni, nevis izdabāšanu.
Mežāzis, 22. decembris–19. janvāris
Pat sarežģīti apstākļi neiztraucēs jūs sasniegt iecerēto. Tomēr var parādīties auksts un attālināts tonis komunikācijā ar citiem. Empātija palīdzēs saglabāt siltumu un veidot labākas attiecības. Neuzņemieties visu darbu viens pats – deleģēšana ir spēka, nevis vājuma pazīme. Pieņemiet, ka citi var palīdzēt un ka arī jums ir tiesības kļūdīties. Izmantojiet radošumu, lai atrisinātu praktiskos jautājumus. Jo atvērtāks būsiet sadarbībai, jo vieglāk nāks panākumi.
Ūdensvīrs, 20. janvāris–18. februāris
Neuztveriet lietas pārāk personiski – bieži citi nemaz nedomā jūs aizvainot. Ikviens šobrīd cenšas veidot veselīgu kontaktu, pat ja tas ne vienmēr izdodas. Darbi tiks paveikti, bet ceļā nepazaudējiet sākotnējo mērķi. Ja jūtat, ka esat uzņēmies par daudz, pārskatiet prioritātes. Svarīgi, lai jūsu sasniegumi atbilstu arī jūsu iekšējām vajadzībām. Attiecībās pārliecinieties, ka tās balsta savstarpēja cieņa un līdzvērtība. Tas nodrošinās stabilu pamatu nākotnei.
Zivis, 19. februāris–20. marts
Aizņemta pasaule var radīt sajūtu, ka visi cīnās ar savām problēmām, līdz spēki izsīkst. Jums svarīgi saglabāt ritmu starp darbību un atpūtu. Meditācija, klusums un relaksācija palīdzēs atgūt skaidrību. Aizstāviet savus vārdus un pārliecību, pat ja kāds tos apšauba. Neļaujiet citiem uzspiest savu skatījumu, ja tas neatbilst jūsu sajūtām. Atklātība palīdzēs stiprināt attiecības ar svarīgākajiem cilvēkiem. Kad runāsiet no sirds, jūsu vārdi iedarbosies spēcīgi un dziedinoši.
