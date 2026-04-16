2026. gada 11. aprīlī notika ikgadējā vides iniciatīva zivju nārsta veicināšanai Daugavā, kurā no egļu zariem izgatavoja 450 mākslīgās nārsta ligzdas zivīm. Tās šajā pavasarī izvietos Daugavas HES ūdenskrātuvēs pie Ikšķiles, Kaibalas un Klintainē. Tādējādi tiek veicināta zivju nārstošana mainīgā ūdenslīmenī, sekmējot dabisku nārstu Daugavā. Iniciatīva ir nozīmīgs pasākums, mazinot Daugavas HES kaskādes ietekmi un palielinot vietējo sugu zivju populāciju ūdenskrātuvēs.
Mākslīgās nārsta ligzdas no egļu zariem palīdz zivīm iznārstot mainīgā ūdens līmeņa apstākļos Daugavas HES ūdenskrātuvēs. Zivju ligzdu izgatavošanu AS Latvenergo rīko sadarbībā ar biedrību Mēs zivīm un šogad tā notika jau sešpadsmito reizi. No egļu zariem izgatavotās 450 ligzdas tiks izvietotas Daugavā pie Ikšķiles, Kaibalas un Klintaines. Ja vidēji vienā ligzdā tiek iznērsti 50 000 ikru, to kopējais skaits pārsniedz 22 miljonus.
Pasākumā piedalījās vairāk nekā 90 Latvenergo koncerna darbinieku ģimenes, kuras ar aizrautību veidoja nārsta ligzdas.
AS "Latvenergo" Vides pārvaldības direktore Aļona Boloņina: "Pirms sešpadsmit gadiem uzsākām šo projektu, lai veicinātu zivju dabiskā nārsta iespējas Daugavā un apliecinātu, ka ilgtspējīga enerģijas ražošana var pastāvēt līdzās bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai. Ir liels gandarījums, ka šī iniciatīva joprojām iedvesmo darbiniekus un viņu ģimenes. Mūsu uzņēmuma vēsture ir tieši saistīta ar Daugavu, jo uz tās tika uzbūvēta Latvenergo pirmā hidroelektrostacija. Katru gadu turpinām rūpēties par bioloģisko daudzveidību, aizsargājot vidi un ieguldot arī savu enerģiju un resursus dabas saglabāšanā."
Arī pati ligzdu izgatavošana ir ilgtspējas piemērs – tā notiek kādā no Latvijas valsts mežu izcirtumiem, kur pavisam nesen notikusi mežizstrāde, lai no egļu zaru atlikumiem izveidotu nārsta ligzdas, kuras pēc mēneša liks Daugavā un uz kurām nārstos zivis. Tādējādi mežistrādes pārpalikumiem tiek rasts atkārtots pielietojums un uz tiem izaug vesela jauno zivju paaudze.
Pasākuma laikā biedrības Mēs zivīm vadītājs Ivars Dubra apmācīja jaunpienācējus ligzdu izgatavošanā, savukārt Latvenergo ornitologs Edgars Dzenis vadīja putnu būrīšu izgatavošanas darbnīcu zīlītēm. Izgatavotās zivju ligzdas līdz ielikšanai Daugavā tiek uzglabātas ēnainā meža vietā. Nārsts upē parasti norisinās aprīļa beigās un maija sākumā, atkarībā no laika apstākļiem.
Papildus 2026. gadā Latvijā uzsākta Eiropas Savienības vides un klimata programmas LIFE projekta “Risinājumi ūdeņu apsaimniekošanā, atjaunojot hidroloģiskos un morfoloģiskos apstākļus” (LIFE RiverFlow) īstenošana, kuras mērķis ir uzlabot virszemes ūdeņu ekoloģisko stāvokli un atjaunot upju dabisko tecējumu. AS “Latvenergo” ir viens no desmit projekta dalībniekiem, kas, apvienojot zināšanas un pieredzi, strādā pie hidroelektrostaciju ilgtspējas veicināšanas un ceļotājzivju migrācijas problēmu mazināšanas, vienlaikus rūpējoties par bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu strauji augošas atjaunīgo energoresursu attīstības kontekstā.
