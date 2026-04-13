Nule sākusies jaunā 2026./2027. gada medību sezona. Visticamāk, tā neizpaliks bez pārbaudījumiem, kaut vai augsto degvielas cenu dēļ. Kas mūs sagaida jaunajā sezonā, to vaicājām lielāko mednieku organizāciju vadītājiem.

Haralds Barviks, Latvijas Mednieku asociācijas valdes priekšsēdētājs:

“Jaunā sezona būs ļoti grūta. Jārēķinās, ka degviela jau šobrīd ir ļoti dārga. Līdz ar to daudz dārgākas būs visas ar medībām saistītās izmaksas. Protams, jāseko līdzi tam, kas notiks ar lauksaimniekiem. Mēs no viņiem pērkam graudus un saknes dzīvnieku piebarošanai. Visticamāk, arī lauksaimniecības produkcija kļūs daudz dārgāka.

Tas viss rezultēsies ar to, ka uzturēt medību saimniecību un medīt būs daudz, daudz dārgāk.

Tāpat jārēķinās, ka turpināsies vilku populācijas ekspansija. Arī šajā virzienā pagaidām neredzu neko pozitīvu. Tajā pašā laikā briežu kopējais skaits samazinās. Atliek tikai izdarīt secinājumus katram pašam.

