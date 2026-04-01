Vilki uzbrukuši un saplosījuši medību suni. Vilki redzēti netālu no mājām, no ceļiem, no fermām. Vilku pēdas konstatētas jau ne tikai mežā, bet arī cilvēku apdzīvoto vietu tuvumā… Šādi paziņojumi vairs nav retums. Šī gada sākumā kļuva zināms par vismaz trijiem plēsēju uzbrukumiem medību suņiem, kur mednieku kompanjoni, ģimenes locekļi un sabiedrotie gājuši bojā baisā nāvē plēsēju zobos. Tieši tādēļ janvāra pirmajās dienās tika izveidota jauna, publiski pieejama Whatsapp grupa Suņu drošībai – vilku novērojumi Latvijā.
Mēneša laikā grupā pieteicās ap 850 cilvēkiem, un dalībnieku skaits turpina augt. Līdztekus grupas izveidei tapa arī interaktīvā publiskā karte.
Februāra sākumā kartē bija vairāk nekā 70 ziņojumu par vilku novērojumiem visā Latvijā. Paralēli par vilku klātbūtni, pēdām vai aktivitātes pierādījumiem, piemēram, nomedītu dzīvnieku paliekām, Whatsapp grupas dalībnieki tiek aicināti ziņot arī medību lietotnē Mednis. Mobilo programmu var lejuplādēt Google Play vai Appstore un izmantot ikviens. Nav jābūt medniekam, lai Mednī ziņotu par plēsēju novērojumiem, plēsīgo dzīvnieku vai pārnadžu radītajiem postījumiem.
Kāpēc tāda karte bija vajadzīga?
Kartes un ar to saistītās grupas tapšanas pamata mērķis ir izveidot atklātu informācijas resursu suņu īpašniekiem visā valstī, kur apskatīties, kādos rajonos un teritorijās ir ziņots par vilku klātbūtni. Šāda informācija var noderēt, plānojot pastaigu, atvaļinājumu vai medības konkrētā rajonā. Ziņojumiem tiek pievienoti video vai fotogrāfijas. Ikviena novērojuma koordinātas ir izsekojamas kartē, un tur var iepazīties arī ar ziņojuma saturu: kad, kur tieši, cik vilku novērots. Tas ir svarīgi, domājot par sava suņa un citu dzīvnieku drošību plēsēju apdzīvotās teritorijās.