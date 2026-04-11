Medījuma gaļa saldētavā nekad nav tikai perfekti sagrieztas filejas vai karbonādes. Tur ir arī ne pārāk pievilcīgi gabali – ribas ar kauliņiem, atgriezumi, dažādi gabaliņi ar gaļu ap kaulu.
Tieši no šiem gabaliem bieži sanāk visgaršīgākie ēdieni. Vajag tikai laiku un mieru. Šoreiz bija brieža ribu gabali, bet tāpat var izmantot stirnas vai mežacūkas ribas un kaulainos gabalus. Šī recepte ir vairāk par pieeju, nevis precīziem gramiem – te viss notiek pēc sajūtām atkarībā no situācijas un iecerētās garšu kombinācijas.
Sastāvdaļas
- Brieža (vai cita medījuma) ribu gabali ar kaulu
- Sāls, melnie pipari, cienītājiem – Kajēnas pipari
- Burkāni
- Koriandra sēklas vai medījuma garšvielu maisījums
- Ūdens
- Papildus var izmantot arī sīpolu, ķiploku, lauru lapu vai citas garšvielas – viss atkarīgs no gaumes.
Pagatavošana
Ribas liek katlā un apcep
Pārkaisa ar sāli, pipariem un izvēlētajām garšvielām – pēc garšas.
Pievieno sagrieztus burkānus un, ja vēlas, citus dārzeņus.
Pārlej ar ūdeni tik daudz, lai gaļa būtu nosegta, bet nepeldētu bezjēdzīgi lielā šķidruma daudzumā.
Liek uz lēnas uguns un ļauj sautēties 2–3 stundas.
Svarīgākais ir nesteigties. Gaļai jāsautējas tik ilgi, līdz tā burtiski krīt nost no kauliem. Kad, ar dakšiņu pieskaroties, jūti, ka gaļa pati atdalās – tā ir īstā stadija. Kad gaļa mīksta, to var noņemt no kauliem. Kaulus izņem, bet gaļu var:
- atstāt buljonā kā sātīgu zupu,
- vai arī apcept pannā ar dārzeņiem, lai iegūtu izteiktāku garšu,
- pēc tam pasniegt traukā un pārliet ar daļu buljona.
Jo vairāk buljona pievienosi, jo ēdiens būs vairāk kā zupa. Jo mazāk – jo biezāks un koncentrētāks sautējums. Garšu šajā brīdī var koriģēt – pievienot vēl sāli, piparus vai citas garšvielas. Dažkārt var pielikt nelielu skābumu vai pikantumu, bet tas jau ir katra paša gaumes jautājums. Labs risinājums ir arī nedaudz pievienota sojas mērce – tas dos sāļumu un pikantumu.
Rezultāts
No šķietami nekāda ribu gabala sanāk silts, sātīgs un dziļas garšas ēdiens. Šoreiz šis daudzums pietika diviem cilvēkiem trim dienām – tieši tāds ēdiens, kas kļūst vēl labāks nākamajā dienā. Medījuma virtuve nav tikai steiki un medaljoni. Bieži tieši lēni gatavotie, kaulainie gabali ir tie, kas iemāca pacietību – un atalgo ar īstu garšu.
