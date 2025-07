Kad iegūts medījums, bieži vien esi dilemmas priekšā – to likt auto bagāžas nodalījumā, salonā vai meklēt auto ar piekabi, jo auto salons visbiežāk nav tā labākā vieta, lai tajā vestu medījumu, no kura pil asinis vai sinepes no zaļā desmitnieka.

Arī tad, ja medījums ir ievietots pietiekama izmēra plastmasas vanniņā, pastāv ne visai rožaina perspektīva nākamo dienu veltīt auto salona tīrīšanai. Un, ja automašīnas bagāžas nodalījumā ir atvēlēta vieta suņa būrim, vietas medījumam ir vēl mazāk.

Labs risinājums ir uz auto sakabes stiprināms metāla grozs vai rāmis, kurā tad arī ir vieta medījumam, lai to aizvestu līdz pirmapstrādes vietai. Tomēr, ielūkojoties tirgotāju piedāvājumā, vidējam latviešu medniekam visai ātri pāriet vēlēšanās šādu mašīnas aksesuāru iegādāties, jo cena ir augsta – vairāk nekā 400 eiro.