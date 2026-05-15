Šī nedēļas nogale solās būt bagāta ar dažādiem notikumiem, sniedzam ieskatu vien dažos no tiem.
Sestdien, 16. maijā, Latvijā norisināsies ikgadējie garīgās kultūras notikumi – Baznīcu nakts un Atvērto baznīcu diena. Jau no plkst. 12 dievnami visā valstī vērs durvis ikvienam, aicinot gan pastāvīgos draudžu locekļus, gan tos, kuri baznīcā ienāk pirmoreiz. Apmeklētājiem būs iespēja izbaudīt dievnamu īpašo gaisotni un iepazīt kristīgo tradīciju daudzveidību. Visas dienas un vakara garumā baznīcās notiks koncerti, ekskursijas un radošās aktivitātes. Būs iespēja aprunāties ar mācītājiem vai vienkārši nodoties lūgšanām un klusumam. Par 2026. gada notikuma moto izvēlēti apustuļa Pāvila vārdi: “Pats miera Dievs lai dod jums mieru visur un visā!” Šis aicinājums akcentē mieru kā būtisku un vienojošu vērtību, kas dod spēku, dziedina un veicina savstarpēju sapratni sabiedrībā. Saskaņā ar tradīciju plkst. 12, 18 un 22 dievnamos zvanīs zvani, iezīmējot senos stundu lūgšanu laikus. Savukārt plkst. 21 visi apmeklētāji un dalībnieki aicināti vienoties kopīgā Tēvreizes lūgšanā un Latvijas valsts himnas atskaņojumā.
15.–16. maijā Skrundā norisināsies pilsētas svētki.
15.–16. maijā Koknese aicina uz Sama modināšanas svētkiem, kas tradicionāli iezīmē aktīvās tūrisma sezonas sākumu. Apmeklētājus sagaida kultūras pasākumi, koncerti, gadatirgus, izklaides un aizraujošas aktivitātes visai ģimenei. Programma un papildu informācija: www.visitkoknese.lv.
15.–16. maijā Strenčos notiks Gaujas plostnieku svētki. Pasākumu programma vietnē: visit.valmiera.lv.
16. maijā Salacgrīvā notiks 9. Reņģēdāju festivāls.
16. maijā 16:00 koncertzālē Ave Sol uz koncertu Ģimene. Saknes un svētība aicina kamerkoris Motus. Ieeja bez maksas.
16. maijā 12:00 Kaives muižas parkā Cēsu novadā Ģimenes dienas pasākums.
16. maijā Pāvilostas pilsētas svētki. Svētku programma vietnē: www.dienvidkurzeme.travel.
16. maijā 18:00 Bauskas kultūras centrā tautas deju ansambļa Jandāls 65 gadu jubilejas koncerts Laika jostā ievīties.
17. maijā 17:00 Ropažu kultūras centrā Ģimenes dienai veltīts deju koncerts Tā mēs mīļi dzīvojam.
18. maijā 9:00 Gulbenes Centrālajā skvērā notiks Stādu gadatirgus.
