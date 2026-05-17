Telavivas universitātes zinātnieki atklājuši, ka augi nebūt nav klusi – stresa ietekmē tie izdala ultraskaņu, kas fiziski radusies, gaisa burbulīšiem sprāgstot auga stumbrā (kavitācijas process), un šīs skaņas varētu atgādināt klikšķus vai paukšķus.
Izslāpis vai traumēts tomāts stundā var radīt pat 35 skaņas. Izmantojot mākslīgo intelektu, zinātnieki iemācījušies atšifrēt šos signālus, precīzi nosakot, vai augam trūkst ūdens vai tas ir fiziski bojāts.
Lai gan zinātnieki visvairāk pētījuši tomātus un tabaku, stresa skaņas reģistrētas arī no daudziem citiem augiem: kviešiem, kukurūzas, vīnogulājiem, kaktusiem un pat nezālēm (panātrēm).
Šis atklājums sola revolūciju lauksaimniecībā: klausoties ražā, varētu ietaupīt līdz 50% ūdens, laistot augus tikai tad, kad tie paši sāk saukt pēc palīdzības.
