Saimniece Signija Vintere iesaka sparģeļus baudīt pēc iespējas svaigākus – līdz trim dienām uzglabātus, lai pilnvērtīgi uzņemtu vitamīnus A, C, E un K, kā arī folijskābi. Tos var ēst arī zaļus – svaigi sparģeļi garšo pēc zirnīšiem. Ja sparģeļus vāra, vēlams tikai 2 minūtes, lai tie nezaudētu visus labumus.
Signija Vintere iesaka izmēģināt ātri pagatavojamus sparģeļu tīstoklīšus vieglai uzkodai.
Sastāvdaļas
- sparģeļi
- plānas bekona šķēles
- rīvēts cietais siers
Pagatavošana
Sparģeļus nomizo, tiem aptin bekonu, kuram uzbērts cietais rīvētais siers. Cep uz pannas, kamēr bekons gatavs.
