21. nedēļa.

Par ritmisku Saules, Mēness vai zvaigžņu ceļu debesjumā sakām – tie lec un riet. Kustība notiek uz stāvzvaigžņu – zodiaku fona. Saulei vajadzīgs gads, lai izietu cauri 12 zvaigznājiem, Mēness savukārt apriņķo Zemi 27,32 dienās, vienlaikus izejot cauri visiem 12 zodiaka zvaigznājiem. Šī kustība ir pamats Marijas Tūnas izveidotajiem sējas kalendāriem, kas grupēti sakņu, augļu, lapu un ziedu, kā arī dārza darbiem nelabvēlīgajās dienās.
- Sakņu dienā (18.05.) stāda kartupeļus, sīpolus, topinambūrus. Sēj bietes, burkānus, redīsus, kāļus. Stāda arī kokus, vīteņaugus.
- Ziedu dienās (19., 20.05.) sēj un stāda vasaras puķes. Sēj nektāraugus. Stāda brokoļus un ziedkāpostus. Vāc sezonas ārstniecības augus.
- Lapu dienā (21.05.) sēj zālājus, salātus, garšaugus, skābenes. Stāda rabarberus, hostas, dekoratīvās stiebrzāles un citus krāšņumaugus ar izteiksmīgām lapām. Laista augus.
- Augļu dienās (22., 23., 24.05.) stāda tomātus, papriku, ķirbjus, gurķus. Sēj zirņus, pupas, pupiņas, kabačus. Stāda zemenes.
Pārdomas
Ko tad darīt? Ierastais jautājums situācijā, kad augus pārņēmuši kukaiņi. Ļaut, lai visu apēd? Ko lai atbild, ja negribas sastrīdēties, kā mēdz teikt, uz līdzenas vietas. Insekticīda lietošana jau būtībā ir radikāls pasākums, ko vajadzētu lietot tikai retos, ārkārtas, gadījumos. Pareizi būtu analizēt situāciju, lai saprastu, kāpēc tā noticis un kādi profilakses pasākumi būtu jāveic, lai tas neatkārtotos. Ar dabiskām metodēm apsaimniekots dārzs nav iedomājams bez kukaiņiem. Tieši sugu daudzveidība nodrošina līdzsvaru un harmoniju. Tas attiecas gan uz augiem, gan kukaiņiem, gan citām dzīvām radībām. Ne augi, ne kukaiņi paši par sevi nav ne slikti, ne labi. Katram ir sava vieta barības ķēdē, kas sākas ar zaļajiem augiem, kuri, pateicoties saules gaismai, spēj veidot organiskās vielas, beidzot ar baktērijām un citām sīkbūtnēm, kas sadala atmirušos organismus. Kādas sugas masveidīga savairošanās liecina, ka šajā ķēdē ir izjaukts līdzsvars.
Maijs
