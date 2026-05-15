Airita, Arita, Sofija, Taiga
Dabas iebrucēji jeb Invazīvās sugas; spānis un latvānis — kā ar tiem cīnīties

Madara Briede
2026. gada 15. maijs, 00:01
Kailgliemežu nolasīšana joprojām ir viens no efektīgākajiem apkarošanas veidiem.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Martā stājās spēkā Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 127 "Latvijas invazīvo sugu saraksts, introdukcijas un izplatīšanās profilakses un pārvaldības noteikumi", kas noteic, ka Latvijas invazīvo sugu sarakstā ir viena suga – bēdīgi slavenais Spānijas kailgliemezis, kas ar saviem posta darbiem nomocījis saimniecību un dārzu īpašniekus daudzviet Latvijā.

Latvijas sarakstā – viena suga

Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļauto sugu pārvaldības pasākumus var noteikt pašvaldība. Šopavasar sarakstā iekļauts Spānijas kailgliemezis, un patlaban nākamais gājiens sagaidāms tieši no vietvarām, kurām ir iespēja izstrādāt pašvaldību saistošos noteikumus par Spānijas kailgliemeža izplatības ierobežošanas pasākumiem savās teritorijās, arī prasīt atbildību zemes īpašniekiem, lietotājiem un tiesiskajiem valdītājiem. 

Patlaban iedzīvotājiem jāseko līdzi tam, ko pielems konkrētās pašvaldības, kuru teritorijā Spānijas kailgliemezis sastopams, un jau tagad nevilcinoties jāveic šīs sugas ierobežošanas pasākumi.

Dabas aizsardzības pārvaldes LatViaNature projekta invazīvo sugu eksperte Santa Rutkovska pauž, ka diemžēl nu jau diezgan skaidri var apgalvot, ka Spānijas kailgliemezis Latvijā ir uz palikšanu – to pavisam izskaust vairs nav iespējams. Tāpēc būtiski visiem kopīgi vismaz censties neļaut tam savairoties vēl vairāk un izplatīties vēl plašākās teritorijās.

Ir dažādas ierobežošanas metodes, ko iesaka speciālisti, taču būtiski tās piekopt sistemātiski.

Latvāņu audze.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Latvānis – joprojām invazīvs

Kādam var šķist mulsinoši – kur gan palicis Sosnovska latvānis. Tas nekur nav pazudis un joprojām ir invazīvs Latvijā, tikai kopš 2016. gada tas noteikts kā invazīva suga Eiropas Savienības (ES) mērogā. Invazīvo sugu jomā dalībvalstīs ir spēkā Invazīvo sugu regula, kura ietver kopumā 114 sugu. Viena no tām ir Sosnovska latvānis, kas plaši izplatīts savvaļā arī Latvijā. ES regulai ir augstāks juridisks spēks par nacionāla mēroga normatīvajiem aktiem, tāpēc vairs nav nepieciešamības atsevišķi iekļaut to Latvijas invazīvo sugu sarakstā. Taču pēc būtības attiecībā uz latvāņiem nekas nav mainījies. Sugu un biotopu aizsardzības likums noteic, ka zemes īpašnieku vai lietotāju pienākums ir veikt invazīvās sugas pārvaldības pasākumus, lai novērstu tās tālāku izplatību. Aizvien ir saistoši MK noteikumi nr. 559 Invazīvo augu sugas – Sosnovska latvāņa – izplatības ierobežošanas noteikumi, kas paredz, ka zemes īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam ir pienākums iznīcināt latvāni, ja tas izplatījies viņa īpašumā vai valdījumā. Ja zemes īpašnieks vai valdītājs neveic latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumus, tos organizē un koordinē attiecīgā pašvaldība, piedzenot no īpašnieka vai valdītāja radušos izdevumus.

Kur meklēt cīņas metodes

Lai arī Latvijā ir virkne augu un dzīvnieku sugu, ko zinātnieki atzinuši par invazīvām vai potenciāli invazīvām, tomēr tikai divām no tām izstrādāti MK noteikumi – Sosnovska latvānim un Spānijas kailgliemezim. Jau minēto MK noteikumu nr. 127 un nr. 559 pielikumos lasāmas to izplatības ierobežošanai un iznīcināšanai izmantojamās metodes.

Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē invazivs.lv, sadaļā Uz invazīvo sugu pārvaldnieku > Sugu datu lapas > Izpētīt pieejama informācija gan par tām svešzemju sugām, kuras iekļautas ES regulā, gan tām, ko zinātnieki atzinuši par Latvijā invazīvām vai potenciāli invazīvām. Pie katras sugas sadaļā Kā cīnīties kodolīgi izklāstītas sugas ierobežošanas vai iznīcināšanas metodes. Joprojām sadaļā Aizpildīt anketu pie jebkuras no invazīvajām sugām ir aktuāli ziņot par tās izplatību konkrētā apvidū, ļaujot zinātniekiem un dabas ekspertiem labāk izprast to izplatību Latvijā un plānot ierobežošanas pasākumus.

Zini!

Sugu un biotopu aizsardzības likums noteic, ka par Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļauto indivīdu izplatīšanās pieļaušanu, arī ierobežošanas pasākumu neīstenošanu un vairošanās pieļaušanu var piemērot brīdinājumu vai naudassodu – fiziskai personai līdz 1500 eiro, juridiskai personai līdz 3000 eiro.

Spānis un latvānis - kā ar tiem cīnīties

Spānijas kailgliemezis (Arion vulgaris)

Viens no postošākajiem invazīvajiem kaitēkļiem Eiropā ir iekļauts Eiropas 100 visinvazīvāko sugu sarakstā. Tas bojā kultūraugus, samazina ražas kvalitāti un apdraud vietējās augu un gliemežu sugas. Var pārnēsāt augu slimības un dažus parazītus, kā arī ar gļotām piesārņot pārtiku.

Latvijā tas izplatās galvenokārt ar podotajiem stādiem, augsni un kompostu. Dabiskie izplatīšanās koridori ir ceļmalas, grāvmalas un ūdenstilpju piekrastes. Suga var izplatīties pa neapsaimniekotiem zālājiem, krūmājiem un mežiem.  

Kailgliemeži.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Izskats un bioloģija

Pieauguša kailgliemeža garums sasniedz 7–14 cm. Krāsa variē no pelēcīgi zaļas līdz brūnai, oranžīgai, retāk melnai. Pēda ir gaiša, gļotas uz ķermeņa bieži dzeltenīgas vai oranžas. Raksturīgi izteikti kārpiņveida izcilnīši. Jaunie īpatņi sākumā ir ar tumšām sānu joslām.

Vienā sezonā gliemezis var izdēt vairākus simtus olu, kuras parasti tiek novietotas mitrā augsnē, zem lapām vai citiem segumiem. Ziemo gan olas, gan jaunie vai pieaugušie īpatņi, paslēpjoties augsnē vai zem augu atliekām, kas nodrošina sugas izdzīvošanu un strauju populācijas pieaugumu nākamajā sezonā.

Ierobežošana

Efektīvai ierobežošanai nepieciešama regulāra un kombinēta pieeja, apvienojot vairākas metodes.

Mehāniskās metodes

Visvienkāršākā, bet laikietilpīgākā ir gliemežu nolasīšana ar rokām. To dara agri no rīta, vakarā vai pēc lietus, kad gliemeži ir visaktīvākie. Savāktos iznīcina, piemēram, slēgtā traukā aplejot ar verdošu ūdeni vai ievietojot sālsūdens šķidrumā uz 24 stundām. Lai samazinātu darba apjomu, izmanto paslēptuves (dēļus, kastes), zem kurām gliemeži pulcējas, kā arī pievilinātājus: alu, raudzētu maizi vai dzīvnieku barību. Šajās vietās tos vieglāk savākt. Plaši izmanto arī slazdus ar šķidrumu, kur gliemeži noslīkst, efektivitātei pievieno sāli vai vara sulfātu. Izplatību ierobežot palīdz aizsargbarjeras un regulāra zāles pļaušana, kas samazina mitras slēptuves.

Kailgliemežu nolasīšana joprojām ir viens no efektīgākajiem apkarošanas veidiem.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Bioloģiskās metodes

Dārzos var izmantot mājputnus, īpaši Indijas skrējējpīles, kas barojas ar gliemežiem. Pieejams arī bioloģisks preparāts Nemaslug, tas satur nematodes un ir efektīvs pret jaunajiem īpatņiem (līdz 8 cm), tāpēc to ieteicams lietot pavasarī. Preparāta lietošana jāatkārto katru gadu. Papildus ieteicams veicināt dabisko ienaidnieku – ežu, putnu, abinieku un kukaiņu – klātbūtni, uzturot tiem piemērotu vidi.

Ķīmiskās metodes

Ja dabai draudzīgās metodes vairs nav efektīvas vai invadētā teritorija ir plaša, iespējams izmantot ķīmiskos apkarošanas līdzekļus limacīdus. Tie ir efektīvi, taču jālieto piesardzīgi, lai nekaitētu videi, mājdzīvniekiem un citiem organismiem. Ieteicams izmantot Latvijā reģistrētos ķīmiskos līdzekļus, piemēram, Ferramol, Ferramol Limacide, Ferronite Slug Granules, Ironmax Pro, Substral Limex, Vitrol GB, strikti ievērojot drošības prasības: noteikto lietošanas biežumu un ierobežojumus, īpaši ūdenstilpju tuvumā.

Sosnovska latvānis (Heracleum sosnowskyi)

Apdraud Latvijas dabu, ekonomiku un cilvēku veselību. Tas plaši izplatās dažādās teritorijās: pamestās un lauksaimniecības zemēs, ceļmalās, mežos, gar ūdenstilpēm un infrastruktūras objektiem. Strauju izplatību veicina lielais sēklu daudzums un cilvēka darbība, piemēram, augsnes pārvietošana vai tehnikas izmantošana invadētās vietās.

Latvānis plaši izplatās dažādās teritorijās: pamestās un lauksaimniecības zemēs, ceļmalās, mežos, gar ūdenstilpēm un infrastruktūras objektiem.
Foto: Dainis Bušmanis / Latvijas Mediji

Izskats un bioloģija

Sosnovska latvānis ir 2–4 m augsts daudzgadīgs monokarps augs, kas uzzied, nogatavina sēklas un pēc tam atmirst. Vairojas tikai ar sēklām, kuru daudzums ir ļoti liels – vienā čemurā var būt līdz pat 100 000 ziedu un desmitiem tūkstošu sēklu. Sēklas saglabā dīgtspēju vairāk nekā 10 gadus. Augs zied jau vasaras sākumā, bet sēklas nogatavojas vasaras beigās. Latvānim ir spēcīga sakņu sistēma, un tas labi pielāgojas dažādiem apstākļiem – ir salizturīgs, gaismas prasīgs un aug ātrāk par citiem augiem, tādējādi tos izkonkurējot.

Ierobežošana

Efektīvai latvāņa ierobežošanai nepieciešama regulāra un ilgstoša rīcība vairāku gadu garumā. Svarīgākais ir nepieļaut sēklu nogatavošanos un izplatīšanos.

Mehāniskās metodes

Īpaši efektīva pavasarī ir centrālo rozešu izduršana vai izrakšana, kad augi vēl mazi un samazinās risks saskarties ar latvāņa sulu. Rozeti izdur 5–10 cm zem augsnes virskārtas, iznīcinot augšanas punktu, – tas būtiski samazina auga atjaunošanās iespēju. Sezonas laikā šo darbu vēlams atkārtot vairākas reizes. Papildus izmanto ziedkopu nogriešanu, nepieļaujot sēklu veidošanos, kā arī regulāru pļaušanu. Lielās platībās efektīva ir augsnes apstrāde ar tehniku.

Ķīmiskās metodes

Herbicīdus izmanto plašās un blīvās audzēs, kur mehāniskās metodes nav pietiekamas. Tos lieto saskaņā ar normatīvajiem aktiem un drošības prasībām, pirms tam konsultējoties ar Valsts augu aizsardzības dienestu. Vislabākais efekts ir, kombinējot ar citām metodēm.

Latvāņu miglošana.
Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Bioloģiskās metodes

Noganīšana ar aitām, kazām vai liellopiem palīdz ierobežot jaunos augus, īpaši pavasarī, kad tie ir vieni no pirmajiem zaļajiem augiem. Papildus var sēt konkurētspējīgus zālājus, kas kavē latvāņa ataugšanu.

Uzziņa

Dabas aizsardzības pārvaldes vietnē www.invazivs.lv ir apkopota informācija par Latvijā sastopamajām invazīvajām sugām: sugu apraksti, attēli, zināmās ierobežošanas metodes, kā arī to izplatības kartes.

Sagatavots ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu. Par publikācijas saturu atbild Praktiskais Latvietis 

#LVAF #praktiskizals

