Aromātiska, sildoša un bagātīga – tradicionālā masala tēja ir ideāls dzēriens drēgniem rītiem vai mājīgiem vakariem. Šajā receptē uzzināsiet, kā ar vienkāršām garšvielām un pienu pagatavot autentisku tēju mājas apstākļos.
- 500 ml ūdens
- 150 ml piena
- 2 tējkarotes melnās tējas
- 1 cm gara ingvera sakne
- 2 zaļās kardamona pākstis
- 2 krustnagliņas
- kanēļa standziņa
- pāris melno piparu graudu
- cukurs pēc garšas
Piestā liek kardamonu, krustnagliņas un kanēli. Sarīvē ingveru. Katliņā ielej ūdeni, pieliek visas sasmalcinātās garšvielas un ingveru un vāra 5 minūtes. Tad pievieno melno tēju un vāra vēl 3 minūtes, līdz virums iegūst krāsu. Pielej pienu, pieber cukuru un visu karsē uz mazas uguns. Tad tēju nokāš caur sietiņu un lej krūzē.
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Aromātiska, sildoša un bagātīga – tradicionālā masala tēja ir ideāls dzēriens drēgniem rītiem vai mājīgiem vakariem. Šajā receptē uzzināsiet, kā ar vienkāršām garšvielām un pienu pagatavot autentisku tēju mājas apstākļos.
- 500 ml ūdens
- 150 ml piena
- 2 tējkarotes melnās tējas
- 1 cm gara ingvera sakne
- 2 zaļās kardamona pākstis
- 2 krustnagliņas
- kanēļa standziņa
- pāris melno piparu graudu
- cukurs pēc garšas
Piestā liek kardamonu, krustnagliņas un kanēli. Sarīvē ingveru. Katliņā ielej ūdeni, pieliek visas sasmalcinātās garšvielas un ingveru un vāra 5 minūtes. Tad pievieno melno tēju un vāra vēl 3 minūtes, līdz virums iegūst krāsu. Pielej pienu, pieber cukuru un visu karsē uz mazas uguns. Tad tēju nokāš caur sietiņu un lej krūzē.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem