Nenokavē! Mārtiņdienas svinēšana, līnijdejas un kormūzika — notikumi Rīgā un novados šonedēļ

Novembra pirmajā pusē Latvijas novados un pilsētās gaidāma daudzveidīga kultūras pasākumu programma, aicinot iedzīvotājus baudīt gan gadskārtu tradīcijas, gan muzikālus priekšnesumus
6. novembrī 10-11 Kauguru kultūras namā Jūrmalā notiks Mārtiņdienas pasākums Ziemas vārti vaļā!. Tradīciju kopa Skance iepazīstinās ar senajām Mārtiņdienas tradīcijām, dziesmām un maskošanās paražām. Būs rotaļas, dejas un aktivitā-tes visai ģimenei. Ieeja bez maksas.
6. novembrī 17:30 Strenču bibliotēkā tikšanās ar grāmatas Sašķelto dvēseļu patvērums idejas autori, tās sastādītāju un šā radošā projekta vadītāju, žurnālisti Silvu Bendrāti, kas ilgus gadus bijusi Nacionālā psihiskās veselības centra sabiedrisko attiecību vadītāja.
6. novembrī 19:00 VEF kultūras pils Kamerzālē izskanēs jauktā kora Medera 30 gadu jubilejas koncerts Kā pērles virtenē. Ieeja bez maksas.
7. novembrī 16:00 Burtnieku kultūras centrā līnijdejotāju saiets – uz koncertu Rudens sagriež lapas dejā aicina Burtnieku kultūras centra līnijdeju grupa Burtniecietes. Ieeja 3 EUR.
7. novembrī 18:00 Dikļu kultūras centrā koncerts Mans zelts. Piedalīsies jauktais koris Mundus (Ādaži), jauktais koris Vidzemīte (Smiltene), Valmieras kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu koris Skan (Valmiera).
7. novembrī 10-15 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejāRīgā tiks svinēta Mārtiņdiena. Programmā jautrs Mārtiņu masku gājiens, dažādas radošās darbnīcas, kalēja amata demonstrējumi, sadziedāšanās, rotaļas, danči, būs arī iespēja iegādāties zemnieku atvestos labumus. Apmeklētāji tiek gaidīti ierodamies maskās, taču būs iespēja tās pašiem darināt uz vietas.skolas jauniešu koris Ieeja 5 EUR.
7. novembrī Staicelē, Brīvdabas laukumā Lielajā ielā 19, norisināsies tradiconālais Mārtiņdienas bazārs. Apmeklētājus gaidīs mājražotāju un amatnieku tirdziņš, Mārtiņgaiļa vārda minēšana, mini zoodārzs, radošās darbnīcas un mākslinieku darbu izstāde. Varēs baudīt pankūkas un tradicionālo gailīšu zupu, piedalīties kāpostu skābēšanā un klausīties Staiceles jauniešu kapellas priekšnesumu.
8. novembrī 15:00 Jumpravas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā senās mūzikas ansambļa Modus Vivendi 20 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas.
8. novembrī 17:00 Pabažu kultūras namā notiks valsts svētkiem veltīts koncerts Kopā Latvijai. Muzicēs Sējas jauniešu kamerorķestris un uzstāsies bērnu deju kolektīvs Ozolēni. Ieeja bez maksas.
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Novembra pirmajā pusē Latvijas novados un pilsētās gaidāma daudzveidīga kultūras pasākumu programma, aicinot iedzīvotājus baudīt gan gadskārtu tradīcijas, gan muzikālus priekšnesumus
6. novembrī 10-11 Kauguru kultūras namā Jūrmalā notiks Mārtiņdienas pasākums Ziemas vārti vaļā!. Tradīciju kopa Skance iepazīstinās ar senajām Mārtiņdienas tradīcijām, dziesmām un maskošanās paražām. Būs rotaļas, dejas un aktivitā-tes visai ģimenei. Ieeja bez maksas.
6. novembrī 17:30 Strenču bibliotēkā tikšanās ar grāmatas Sašķelto dvēseļu patvērums idejas autori, tās sastādītāju un šā radošā projekta vadītāju, žurnālisti Silvu Bendrāti, kas ilgus gadus bijusi Nacionālā psihiskās veselības centra sabiedrisko attiecību vadītāja.
6. novembrī 19:00 VEF kultūras pils Kamerzālē izskanēs jauktā kora Medera 30 gadu jubilejas koncerts Kā pērles virtenē. Ieeja bez maksas.
7. novembrī 16:00 Burtnieku kultūras centrā līnijdejotāju saiets – uz koncertu Rudens sagriež lapas dejā aicina Burtnieku kultūras centra līnijdeju grupa Burtniecietes. Ieeja 3 EUR.
7. novembrī 18:00 Dikļu kultūras centrā koncerts Mans zelts. Piedalīsies jauktais koris Mundus (Ādaži), jauktais koris Vidzemīte (Smiltene), Valmieras kultūras centra un Vidzemes Augstskolas jauniešu koris Skan (Valmiera).
7. novembrī 10-15 Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejāRīgā tiks svinēta Mārtiņdiena. Programmā jautrs Mārtiņu masku gājiens, dažādas radošās darbnīcas, kalēja amata demonstrējumi, sadziedāšanās, rotaļas, danči, būs arī iespēja iegādāties zemnieku atvestos labumus. Apmeklētāji tiek gaidīti ierodamies maskās, taču būs iespēja tās pašiem darināt uz vietas.skolas jauniešu koris Ieeja 5 EUR.
7. novembrī Staicelē, Brīvdabas laukumā Lielajā ielā 19, norisināsies tradiconālais Mārtiņdienas bazārs. Apmeklētājus gaidīs mājražotāju un amatnieku tirdziņš, Mārtiņgaiļa vārda minēšana, mini zoodārzs, radošās darbnīcas un mākslinieku darbu izstāde. Varēs baudīt pankūkas un tradicionālo gailīšu zupu, piedalīties kāpostu skābēšanā un klausīties Staiceles jauniešu kapellas priekšnesumu.
8. novembrī 15:00 Jumpravas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskajā baznīcā senās mūzikas ansambļa Modus Vivendi 20 gadu jubilejas koncerts. Ieeja bez maksas.
8. novembrī 17:00 Pabažu kultūras namā notiks valsts svētkiem veltīts koncerts Kopā Latvijai. Muzicēs Sējas jauniešu kamerorķestris un uzstāsies bērnu deju kolektīvs Ozolēni. Ieeja bez maksas.
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🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
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