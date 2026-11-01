Novembris ir aktīvās sezonas noslēgums un pāreja miera periodā. Lapas lielākoties ir nobirušas, fotosintēze apstājas, un vīnogulājs pāriet dziļā miera stāvoklī.
Šis ir mēnesis, kad tiek nodrošināta fiziska un bioloģiska aizsardzība pret ziemas saliem. Vīnogulāja salcietība pakāpeniski pieaug, ja temperatūra krītas lēni. Straujas svārstības var izraisīt audu bojājumus.
Darāmie darbi
Galda vīnogu šķirnēm, kuras jāpiesedz, veic dzinumu noliekšanu pie zemes. Tuvojoties vēsākam laikam, sāk vīnogu piesegšanu ar izvēlēto materiālu.
Izturīgākām vīnogu sķirnēm veic mulčēšanu sakņu zonā. Svarīgi to darīt sausā laikā, pirms augsne ir sasalusi, nepārsteigties ar piesegšanu, lai neizraisītu izsušanu. Segšana un augsnes darbi pēc Mēness kalendāra veicami dilstošā mēnesī.
Jāatceras, ka saknes ir jutīgākas nekā virszemes daļa, tāpēc tām uzklāj 5–10 cm organisko mulču, nodrošina drenāžu, lai neveidotos ūdens uzkrāšanās, nepieļautu ilgstošu mitrumu un izslīkšanu. Bez sniega saknes var ciest jau pie -8…-12 °C.
Segtajās platībās veic laistīšanas sistēmu iztukšošanu, izpūšanu un pārbaudi.
Savukārt decembrī vīnogulājs atrodas dziļā miera stadijā. Šis ir periods, kad augs maksimāli paaugstina salcietību, uzkrāj un saglabā rezerves vielas sakņu sistēmā un daudzgadīgajā koksnē.
Jāatceras par vīnogām siltumnīcā. Ja laiks pieturas silts, noteikti nepieciešams vēdināt siltumnīcu, nepieļaut kondensāta uzkrāšanos. Ja ir sniegains, tad svarīgi tīrīt sniegu no siltumnīcām.
Decembris ir aktīvs periods pelēm un strupastēm. Izvieto mehāniskos slazdus un lamatas. Grauzēju bojājumi ziemā bieži kļūst redzami tikai pavasarī.
Vīnogu apgriešana, pieturoties mīnus grādiem, nav vēlama, jo griežot koksne ir trausla un plīst.
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Novembris ir aktīvās sezonas noslēgums un pāreja miera periodā. Lapas lielākoties ir nobirušas, fotosintēze apstājas, un vīnogulājs pāriet dziļā miera stāvoklī.
Šis ir mēnesis, kad tiek nodrošināta fiziska un bioloģiska aizsardzība pret ziemas saliem. Vīnogulāja salcietība pakāpeniski pieaug, ja temperatūra krītas lēni. Straujas svārstības var izraisīt audu bojājumus.
Darāmie darbi
Galda vīnogu šķirnēm, kuras jāpiesedz, veic dzinumu noliekšanu pie zemes. Tuvojoties vēsākam laikam, sāk vīnogu piesegšanu ar izvēlēto materiālu.
Izturīgākām vīnogu sķirnēm veic mulčēšanu sakņu zonā. Svarīgi to darīt sausā laikā, pirms augsne ir sasalusi, nepārsteigties ar piesegšanu, lai neizraisītu izsušanu. Segšana un augsnes darbi pēc Mēness kalendāra veicami dilstošā mēnesī.
Jāatceras, ka saknes ir jutīgākas nekā virszemes daļa, tāpēc tām uzklāj 5–10 cm organisko mulču, nodrošina drenāžu, lai neveidotos ūdens uzkrāšanās, nepieļautu ilgstošu mitrumu un izslīkšanu. Bez sniega saknes var ciest jau pie -8…-12 °C.
Segtajās platībās veic laistīšanas sistēmu iztukšošanu, izpūšanu un pārbaudi.
Savukārt decembrī vīnogulājs atrodas dziļā miera stadijā. Šis ir periods, kad augs maksimāli paaugstina salcietību, uzkrāj un saglabā rezerves vielas sakņu sistēmā un daudzgadīgajā koksnē.
Jāatceras par vīnogām siltumnīcā. Ja laiks pieturas silts, noteikti nepieciešams vēdināt siltumnīcu, nepieļaut kondensāta uzkrāšanos. Ja ir sniegains, tad svarīgi tīrīt sniegu no siltumnīcām.
Decembris ir aktīvs periods pelēm un strupastēm. Izvieto mehāniskos slazdus un lamatas. Grauzēju bojājumi ziemā bieži kļūst redzami tikai pavasarī.
Vīnogu apgriešana, pieturoties mīnus grādiem, nav vēlama, jo griežot koksne ir trausla un plīst.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem