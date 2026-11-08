Desertā — krāsnī cepti persiki

Ienesiet restorāna cienīgu noskaņu savās mājās bez liekām pūlēm! Iedvesmojoties no itāļu kulinārajām tradīcijām, "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs pēc gardām vakariņām piedāvā vienkārši pagatavojamu un aromātisku desertu – ceptus persikus ar brendiju un amareto cepumiem, kas lieliski sader ar vaniļas saldējumu.
- 1 svaigs persiks
- 20 g amareto cepumu vai dāmu pirkstiņu
- 10 ml brendija
- 10 g sviesta
- vaniļas cukurs
- saldējums pēc izvēles
Persiku pārgriež uz pusēm, izņem kauliņu un izkārto uz cepešpannas. Atsevišķi sadrupina cepumus, pievieno izkausētu sviestu, brendiju un vaniļas cukuru pēc garšas. Masu liek uz persika pusītēm un cep cepeškrāsnī 180 grādos 8–10 minūtes.
Pasniedz ar vaniļas saldējumu vai uzputotu saldo krējumu.
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Ienesiet restorāna cienīgu noskaņu savās mājās bez liekām pūlēm! Iedvesmojoties no itāļu kulinārajām tradīcijām, "Šefa uzkodas" saimnieks Ēriks Aleksejevs pēc gardām vakariņām piedāvā vienkārši pagatavojamu un aromātisku desertu – ceptus persikus ar brendiju un amareto cepumiem, kas lieliski sader ar vaniļas saldējumu.
- 1 svaigs persiks
- 20 g amareto cepumu vai dāmu pirkstiņu
- 10 ml brendija
- 10 g sviesta
- vaniļas cukurs
- saldējums pēc izvēles
Persiku pārgriež uz pusēm, izņem kauliņu un izkārto uz cepešpannas. Atsevišķi sadrupina cepumus, pievieno izkausētu sviestu, brendiju un vaniļas cukuru pēc garšas. Masu liek uz persika pusītēm un cep cepeškrāsnī 180 grādos 8–10 minūtes.
Pasniedz ar vaniļas saldējumu vai uzputotu saldo krējumu.
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Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu