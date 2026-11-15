Daudzi salacgrīvieši Agri Treiju atceras vēl kā latviešu valodas skolotāju vai iecienītā krodziņa “Bocmanis” saimnieku, taču pēdējos septiņus gadus viņš nodevies gaļas un zivju kūpināšanai. Nedēļas nogalēs, apsējis priekšautu, rosās pie letes Salacgrīvas tirgus veikalā, kur arī apskatāmas šoruden pārtikas produktu kvalitātes konkursā “Novada garša” iegūtās medaļas – viena sudraba un divas zelta.
Šis rudens Agrim Treijam izdevies īpašs ne tikai ar augsto novērtējumu, bet arī iespēju savas kūpinātās vistas, cūkgaļu, zivis, desas un daudz ko citu beidzot tirgot telpās. Septiņus gadus viņš bija viens no tiem, kuru stends Salacgrīvas tirgū atradās uz laukuma. Tikai paši tirgotāji zina, ko nozīmē vairākas stundas jebkuros laika apstākļos atrasties ārā – salā, lietū vai vasaras svelmē. Kopš oktobra daļa no veikala ir viņa pārziņā. Agris smaida, skaidrs, ka tā ir labāk gan pašam, gan pircējiem, un andele jaunajā vietā sokas labi.