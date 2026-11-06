Ravioli krējuma mērcē.

Saimniece Ilze Liguori teic – nepavadot virtuvē ilgi, vakariņu galdā var celt pastu vai ravioli. Pasta ir ātri pagatavojama un nekad nesagādā vilšanos. Turklāt tā ir viegli pielāgojama katra gaumei, papildinot ar dārzeņiem, gaļu, jūras veltēm un daudzveidīgām mērcēm.
- 400–500 g ravioli (pēc izvēles)
- 200–250 ml saldā krējuma
- 30 g sviesta
- 50 g rīvēta Parmas siera
- šķipsniņa malta muskatrieksta
- sāls, malti melnie pipari
Katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra ravioli atbilstoši norādījumiem uz iepakojuma.
Kamēr ravioli vārās, pannā izkausē sviestu. Pielej saldo krējumu un ļauj tam lēnām uzsilt, bet neuzvāra. Iemaisa muskatriekstu, nedaudz sāls un melnos piparus.
Kad ravioli gatavi, tos nokāš un liek pannā pie saldā krējuma mērces. Pievieno rīvēto sieru, samaisa un pasautē pāris minūšu uz mazas uguns, līdz siers izkūst un mērce kļūst biezāka. Ja mērce šķiet pārāk bieza, pievieno 1–2 ēdamkarotes ravioli ūdens.
Pasniedz karstus, pārkaisītus ar rīvētu sieru.
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Saimniece Ilze Liguori teic – nepavadot virtuvē ilgi, vakariņu galdā var celt pastu vai ravioli. Pasta ir ātri pagatavojama un nekad nesagādā vilšanos. Turklāt tā ir viegli pielāgojama katra gaumei, papildinot ar dārzeņiem, gaļu, jūras veltēm un daudzveidīgām mērcēm.
- 400–500 g ravioli (pēc izvēles)
- 200–250 ml saldā krējuma
- 30 g sviesta
- 50 g rīvēta Parmas siera
- šķipsniņa malta muskatrieksta
- sāls, malti melnie pipari
Katlā uzvāra ūdeni, pieber sāli un vāra ravioli atbilstoši norādījumiem uz iepakojuma.
Kamēr ravioli vārās, pannā izkausē sviestu. Pielej saldo krējumu un ļauj tam lēnām uzsilt, bet neuzvāra. Iemaisa muskatriekstu, nedaudz sāls un melnos piparus.
Kad ravioli gatavi, tos nokāš un liek pannā pie saldā krējuma mērces. Pievieno rīvēto sieru, samaisa un pasautē pāris minūšu uz mazas uguns, līdz siers izkūst un mērce kļūst biezāka. Ja mērce šķiet pārāk bieza, pievieno 1–2 ēdamkarotes ravioli ūdens.
Pasniedz karstus, pārkaisītus ar rīvētu sieru.
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Ko tu saņemsi:
🌱 Noderīgus padomus par dārza un mājas kopšanu, aktuālo dārza darbu kalendāru
🍏 Sezonālas un veselīgas receptes
🐾 Ieteikumus par mājdzīvnieku aprūpi
🌿 Stāstus par Latvijas dabu un vidi
⚖️ Praktisku informāciju par tiesībām un ikdienas jautājumiem