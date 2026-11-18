Keramiķes Ivetas Beseres darinātos māla traukus ievēroju rudens gadatirgū Bulduru tehnikuma teritorijā. Viņas darinājumi piesaistīja gan ar formu, gan košo glazūru, bet īpaši – ar traukos un svečturos integrētiem briežu un citu meža dzīvnieku ragiem.
Māla savaldzināta
Šo dabas materiālu Iveta Besere iepazinusi jau agrā jaunībā, jo mamma nodarbojās ar keramiku. “Mamma man uzticēja dažādus mazus darbiņus, piemēram, trauku apdarināšanu. Tā pamazām, palīdzot viņai, apguvu visu māla apstrādes ciklu – biju pavisam maziņa, kad jau pratu uzvirpot māla traukus. Tētis man uztaisīja pašai savu virpu, lai varu strādāt,” stāsta meistare un piebilst – pieaugot par keramiķi kļuvusi ne vien viņa, bet arī abas viņas māsas.