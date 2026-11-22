"Dzirdēju, ka pastāv kapu apdrošināšana. Ko tas nozīmē?" interesējas Valērija Rīgā.
Kopta un labiekārtota atdusas vieta ne tikai ir cieņas apliecinājums aizgājējiem, bet arī ievērojams finansiāls ieguldījums. Masīvi granīta pieminekļi, precīzi slīpētas apmales, kalumi un sētiņas veido ievērojamu materiālo vērtību. Taču kapsētās nereti aug arī seni, milzīgi koki, un spēcīgā vējā lūstoši zari rada riskus sabojāt vērtīgo kapu labiekārtojumu. Tieši šādu negaidītu zaudējumu segšanai pastāv kapavietas apdrošināšana.
Šis pakalpojums ir daļa no mājokļa vai privātīpašuma apdrošināšanas polises, skaidro AS Balcia Latvijas struktūrvienības vadītājs Edgars Korzāns.